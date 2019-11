16. kolo první ligy: Slavia přivítá Teplice, Plzeň vyzve Liberec

Praha - Fotbalisté Slavie v úterním zápase skupiny Ligy mistrů uhráli v Barceloně překvapivou remízu 0:0, nyní obhájci titulu musí opět přepnout na domácí soutěž. Vedoucí tým tabulky před reprezentační pauzou v 16. ligovém kole přivítá Teplice a bude hájit náskok 11 bodů před druhou Plzní. Viktoria rovněž v neděli hostí Liberec, zlepšující se Sparta v sobotu nastoupí na stadionu třetího Jablonce.

Slávisté porazili Teplice v posledních šesti ligových zápasech. Aktuálně jedenáctí Severočeši v Edenu nevyhráli od srpna 2013, kdy červenobílým připravili rekordní porážku 0:7.

Slavia drží v lize neporazitelnost už 21 utkání, trenér Jindřich Trpišovský ale očekává proti Teplicím velmi náročný zápas. "Nesmíme nic podcenit, nesmíme koukat na jejich poslední prohru s Budějovicemi, ale na předchozí výkony, které byly velice dobré. Očekávám tuhý odpor Teplic. Je tam spousta zkušených hráčů, kteří si budou chtít užít zápas. Pro ně to bude takový vrchol sezony. Musíme být ostražití a hrát jako každý domácí zápas," uvedl Trpišovský.

Plzeň v pondělní dohrávce remizovala ve Zlíně 1:1, z posledních čtyř kol jen jednou zvítězila a vzrostlo její manko na Slavii. Pro Viktorii je Liberec oblíbeným soupeřem - od května 2013 se Slovanem v nejvyšší soutěži neprohrála a z těchto 14 utkání desetkrát brala výhru.

"Musíme napravovat ztráty z posledních zápasů. Samozřejmě jsme v roli, kdy potřebujeme zvítězit a žádná jiná cesta nevede než přes útok, takže určitě budeme chtít být ofenzivní," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

V tabulce šestá Sparta vyhrála poslední tři soutěžní utkání bez inkasované branky a drží nejlepší šňůru v sezoně. Letenským se navíc proti Jablonci daří, podlehli mu v jediném z posledních 18 ligových duelů. V sobotu však kvůli karetnímu trestu nenastoupí klíčový sparťanský záložník Guélor Kanga.

"Řekl bych, že to bude zápas kola a pro nás hodně důležitý. Jablonec dlouhodobě patří k nejlepším mužstvům v české lize. My bychom se po těch nadějných utkáních, co jsme teď odehráli, chtěli konečně odlepit z toho šestého sedmého místa a jít nahoru," uvedl Michal Horňák, asistent sparťanského trenéra Václava Jílka.

Čtrnáctou Příbram doma čeká záchranářský souboj proti poslední Opavě, s níž doma v samostatné lize ještě neprohrála. Středočeské mužstvo v posledních osmi kolech nevyhrálo, Slezané na vítězství čekají už třináct zápasů nejvyšší soutěže.

Třináctý Zlín po domácí remíze s Plzní přivítá v dalším sobotním duelu desátou Olomouc. "Ševci" jsou bez plného bodového zisku devět kol, Sigma v nejvyšší soutěži nevyhrála šestkrát za sebou.

Naopak nováček z Českých Budějovic zvítězil v posledních čtyřech kolech a pokud v neděli doma porazí i Slovácko, překoná vlastní rekord v samostatné lize. Jihočeši díky úspěšné sérii v tabulce poskočili na deváté místo, tým z Uherského Hradiště drží pátou pozici.

Statistické údaje před zápasy 16. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín (13.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: sobota 9. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Orel - Hájek, Kříž. Bilance: 29 5-9-15 17:40. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Matejov, Cedidla, Buchta, Bartošák - Fantiš, Podio, Janetzký, Čanturišvili - Wágner, Poznar. Olomouc: Buchta - Hála, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, González - Yunis. Absence: Jiráček (4 ŽK), Hnaníček (trest za ČK), Vraštil, Mašek, Azackij (všichni zranění), Folprecht, Hlinka, Giorgadze, Džafič (všichni nejistý start) - Nešpor (zranění). Disciplinární ohrožení: Džafič, Fantiš - Beneš, Greššák, Jemelka, Houska (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Plšek (7). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediný z posledních 11 vzájemných ligových zápasů a 3 z posledních 4 prohrál - oba týmy se utkaly na jaře v nadstavbové skupině o Evropskou ligu, doma vyhrál Zlín 1:0, venku prohrál 2:3 a postoupil - Zlín 9 kol po sobě nezvítězil, v posledních 2 ligových duelech remizoval - Zlín v pondělí remizoval s Plzní a doma bodoval po 4 ligových prohrách za sebou - Olomouc prohrála jediné z posledních 9 kol, v posledních 6 ligových zápasech ale nezvítězila (5 remíz, porážka) - Olomouc 2 kola za sebou a ve 4 z posledních 6 ligových zápasů remizovala 2:2 - Olomouc má nejvíce remíz v lize (7) - Olomouc v posledních 4 venkovních ligových zápasech remizovala 1. FK Příbram (14.) - SFC Opava (16.) Výkop: sobota 9. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Rejžek - Blažej, Koval. Bilance: 16 9-2-5 24:20. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Šimek, Kodr, Cmiljanovič - Soldát - Polidar, Dramé, Rezek, Zeman - Škoda. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Sus, Zavadil, Šulc, Stáňa - Juřena, Dedič. Absence: Květ (zranění), Alvir, Kingue (oba nejistý start) - Opoku, Knejzlík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Cmiljanovič, Šimek - Juřena, Dedič, Jursa, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Dedič (3). Zajímavosti: - Opava vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů a poslední 2 - Příbram doma v lize s Opavou v 7 zápasech neprohrála (6 výher, remíza) - Příbram v posledních 8 kolech nevyhrála a získala 2 body - Příbram v této ligové sezoně doma získala všech 11 bodů, 4x za sebou tam ale nevyhrála a v posledních 2 utkáních na svém stadionu remizovala 0:0 - Příbram má s 28 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Opava 13 kol po sobě nevyhrála a poslední 4 ligové zápasy prohrála - Opava v lize 400 minut neskórovala - Opava má se 7 góly nejhorší útok ligy - Slepička (Příbram) slaví den po utkání 38. narozeniny FK Jablonec (3.) - Sparta Praha (6.) Výkop: sobota 9. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 52 10-8-34 41:90. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Vindheim, Hašek, Krejčí, Trávník, Hložek - Kozák. Absence: Plechatý (dohoda klubů), Curikov, Štěpánek (oba rekonvalescence) - Kanga (4 ŽK), Dočkal, Drchal, Kadlec, Zahustel, Panák, Graiciar, Plavšič (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Krob, Jovovič - Hašek, Trávník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Doležal (6) - Kanga (8). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 18 ligových zápasů s Jabloncem a 6x za sebou s ním bodovala - Sparta v posledních 6 ligových zápasech s Jabloncem inkasovala jediný gól a v posledních 3 udržela nulu - Jablonec doma v lize porazil Spartu v jediném z posledních 8 zápasů - Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol a poslední 2 ligové zápasy vyhrál - Jablonec prohrál jediný z posledních 15 domácích ligových zápasů - Jablonec doma získal 19 z celkových 27 bodů - Sparta poslední 4 kola neprohrála (z toho 3 vítězství) a poprvé v ligové sezoně vyhrála 2x za sebou - Sparta v posledních 4 kolech dostala jediný gól - Sparta bodovala ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - kouč Jablonce Rada v minulosti trénoval Spartu Viktoria Plzeň (2.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: neděle 10. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Proske - Hock, Melichar. Bilance: 46 17-13-16 56:51. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Baluta, Potočný - Musa. Absence: Brabec (4 ŽK), Čermák, Kovařík (oba zranění), Kopic (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Kalvach, Krmenčík, Limberský - Pešek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Potočný, Musa (oba 6). Zajímavosti: - Plzeň s Libercem od května 2013 neprohrála už 14 ligových zápasů, z toho 10x zvítězila - Plzeň vyhrála 5 z posledních 6 domácích ligových duelů s Libercem - Plzeň vyhrála jediné z posledních 4 kol - Plzeň doma prohrála jen 2 z posledních 30 ligových zápasů - Liberec prohrál jediné z posledních 7 kol a v posledních 3 bodoval - Liberec vyhrál poslední 2 kola pokaždé se 3 vstřelenými góly - Liberec vyhrál jediné z posledních 4 venkovních ligových utkání Dynamo České Budějovice (9.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: neděle 10. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Dobrovolný. Bilance: 21 4-8-9 14:27. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Schranz - Ledecký. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Kalabiška, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Absence: Rabušic, Polom - Franič (všichni zranění), Petržela (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Divíšek, Šašinka, Hofmann (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Brandner, Schranz - Šašinka, Zajíc (všichni 5). Zajímavosti: - Č. Budějovice v posledním vzájemném duelu vyhrály na Slovácku 2:0, předtím soupeře v nejvyšší soutěži 10x za sebou neporazily - Slovácko vyhrálo jediný z 10 ligových zápasů v Č. Budějovicích, posledních 5 vzájemných duelů nejvyšší soutěže na jihu Čech skončilo remízou (z toho 3x 0:0) - Č. Budějovice vyhrály poslední 4 kola, v případě dalšího vítězství překonají vlastní rekord v samostatné lize - Č. Budějovice v posledních 4 kolech daly pokaždé 3 góly - Č. Budějovice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Slovácko 6 kol po sobě neprohrálo a v posledních 3 ligových zápasech neinkasovalo - Slovácko v posledních 3 venkovních ligových zápasech neprohrálo - Slovácko ve středu postoupilo po výhře 3:1 po prodloužení nad Žižkovem do čtvrtfinále domácího poháru - Navrátil (Slovácko) si může připsat 250. ligový start, Drobný (Č. Budějovice) může odchytat 50. zápas v české lize Slavia Praha (1.) - FK Teplice (11.) Výkop: neděle 10. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vlček. Bilance: 47 23-12-12 74:51. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Tecl. Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Kodeš, Kučera (Moulis), Hyčka - J. Mareš, Vyhnal. Absence: Hovorka (zranění) - Řezníček (4 ŽK), Ljevakovič (zranění), Kučera, Nazarov, Jeřábek, Shejbal, Trubač, Vondrášek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Škoda - P. Mareš, Shejbal (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Souček (7) - J. Mareš (6). Zajímavosti: - Slavia v lize porazila Teplice 6x za sebou a neprohrála s nimi posledních 10 zápasů - Teplice ve 4 z posledních 5 ligových zápasů se Slavií nedaly gól - Teplice na Slavii v lize nevyhrály 5x po sobě od srpna 2013, kdy soupeři připravily rekordní porážku 0:7 - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží už 21 utkání - Slavia vyhrála posledních 7 kol a inkasovala v nich jediný gól - Slavia má s 33 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Slavia je s 21 body nejlepším domácím týmem ligy, doma v nejvyšší soutěži zvítězila 11x za sebou - Slavia v úterý remizovala v Lize mistrů v Barceloně bez branek - Teplice 3 kola po sobě nevyhrály (2 prohry, remíza) a v posledních 2 zápasech inkasovaly 7 branek - Teplice vyhrály jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů Tabulka: 1. Slavia 15 13 2 0 33:3 41 2. Plzeň 15 9 3 3 27:14 30 3. Jablonec 15 8 3 4 27:20 27 4. Mladá Boleslav 15 8 2 5 30:21 26 5. Slovácko 15 7 4 4 20:19 25 6. Sparta 15 7 3 5 28:19 24 7. Ostrava 15 7 1 7 24:22 22 8. Liberec 15 6 3 6 24:22 21 9. České Budějovice 15 6 2 7 24:26 20 10. Olomouc 15 4 7 4 22:22 19 11. Teplice 15 4 6 5 13:20 18 12. Bohemians 15 4 4 7 17:26 16 13. Zlín 15 3 3 9 10:22 12 14. Příbram 15 3 3 9 14:28 12 15. Karviná 15 2 5 8 11:20 11 16. Opava 15 2 3 10 7:27 9