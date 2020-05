10 kroků EU ke zvládnutí koronaviru

Evropská unie pomáhá členským zemím a jejich ekonomikám, zmírňuje dopady pandemie koronaviru, chrání obyvatele členských států a podporuje solidaritu mezi zeměmi. Zde je přehled opatření, jimiž unie tato předsevzetí naplňuje.

1. Zpomalit šíření viru

EU uzavřela své vnější hranice, aby minimalizovala cestování jen na to skutečně neodkladné. Zároveň se stará o to, aby přes vnitřní hranice plynule proudily zásoby potravin a zboží. K tomu slouží nově zavedené takzvané zelené pruhy rychlého odbavení pro náklaďáky. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí neustále aktualizuje epidemiologickou situaci, aby mohlo včas varovat před novými riziky.

2. Dodávky zdravotnického materiálu

Díky systému RescEU mají členské státy přístup k zásobám zdravotnických pomůcek, včetně nejpotřebnějších masek a ventilátorů. K tomu EU zřídila velký mezinárodní tendr na společné nákupy léků a dalšího vybavení a mobilizovala 3,08 miliardy eur na testování a podporu péče o pacienty v jednotlivých zemích.

3. Podpora výzkumu

151 týmů z Evropy i mimo ni se podílí na osmnácti výzkumných projektech financovaných z programu Horizont 2020. Vědci pracují na vývoji vakcíny proti novému koronaviru. Hledají i metody rychlejšího testování nemoci a účinný lék.

4. Zotavení po krizi

Až Evropa překoná zdravotní krizi a pacienti se vyléčí, bude potřebovat ozdravnou kúru naše hospodářství. Evropská komise proto předloží nový návrh dlouhodobého rozpočtu (na období 2021-2027), ve kterém budou nově vyčleněny peníze na znovunastartování ekonomiky. Schvalovat tento rozpočet budou europoslanci. Ti chtějí na stůl dostat takový ozdravný balíček, který bude financovaný z navýšeného dlouhodobého rozpočtu EU, z existujících fondů a z finančních nástrojů EU. Jeho součástí by měly být i dluhopisy garantované rozpočtem EU. Komise dál představila i cestu ven – společný plán na postupné rušení opatření, která zavedly jednotlivé státy.

5. Repatriace

Desítky tisíc se Evropanů díky unijnímu mechanismu civilní ochrany dostaly domů ze zemí po celém světě, kde kvůli pandemii uvízli. Aktualizované počty repatriovaných obyvatel EU i jiných států jsou k dispozici na stránkách Evropské komise.

6. Solidarita

Až 800 milionů eur celkem získají členské státy díky nové působnosti Fondu solidarity EU. Evropský parlament posvětil rozšíření podmínek, za kterých lze o peníze žádat. Nově mezi ně kromě přírodních katastrof typu požárů nebo zemětřesení patří i zdravotní krize, jako je právě ta současná.

7. Peníze do rozpočtů a ekonomiky

Evropská centrální banka oznámila spuštění nouzového pandemického programu. Nakoupí mimo jiné aktiva a dluhopisy za 750 miliard eur a na kvantitativní uvolňování vyčlenila 120 miliard eur. Uleví tak jednotlivým zemím od dluhů. 37 miliard eur pak členským státům poputuje ze strukturálních fondů Unie. Pro Českou republiku je v rámci nich vyhrazeno v přepočtu 30 miliard korun.

8. Podpora zaměstnanosti

Udržet si práci i tam, kde by jinak firmy kvůli současným omezením musely propouštět, pomůže nový balíček, se kterým přišla Evropská komise 3. dubna. Jde o systém státní podpory kontraktů typu "kurzarbeit" se zkratkou SURE, který podle předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové dosáhne až do výše 100 miliard eur. Tyto peníze pomohou státům pokrýt náklady na vytváření nebo rozšiřování režimů zkrácené pracovní doby. Jinak řečeno - aby zaměstnanci dostali finanční náhradu za hodiny, které neodpracují, protože současná situace přinutila jejich zaměstnavatele pracovní dobu zkrátit nebo dokonce pozastavit. Komise a Evropský investiční fond dál uvolní 8 miliard eur pro 100.000 malých a středních podniků.

9. Spolehlivý internet

Jak zachovat funkční sít? Protože miliony lidí jsou teď odkázány na internet jak kvůli práci tak pro kontakt se svými blízkými, požádala EU služby jako Netflix, Facebook i Youtube, aby snížily kvalitu vysílání a zamezily tak výpadkům připojení. Po vypuknutí epidemie koronaviru se raketovým tempem začala šířit nejenom nákaza, ale taky dezinformace. Poslanci proto například vyzvali sociální média, aby sama proti šíření poplašných zpráv na svých kanálech zakročila.

10. Ochrana životního prostředí

Parlament podpořil návrh Komise na dočasné zastavení takzvaných letů duchů. Prázdná letadla křižovala nebe nad Evropou kvůli tomu, aby aerolinky nepřišly o lukrativní časy odletů. Díky stopce pro lety bez pasažérů se sníží množství vypouštěných emisí.