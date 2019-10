10. kolo ELH: Gulaš zařídil výhru i rekord, Brno dotáhlo Třinec

Praha - Hokejisté Komety Brno vyhráli v 10. kole Tipsport extraligy doma nad Libercem 7:4 a bodově se dotáhli na vedoucí Třinec, který si duel s Olomoucí (7:3) předehrál už 24. září a má na kontě o zápas více. O dva body za nimi je třetí Mladá Boleslav, která zvítězila nad Vítkovicemi 5:3.

Na čtvrtou pozici se posunula Plzeň díky vítězství nad Pardubicemi 5:3. Zařídil jej hattrickem kapitán Milan Gulaš, který skóroval v desátém utkání za sebou a vytvořil tak nový rekord samostatné české soutěže v základní části od sezony 1993/94.

Kometa navázala na sobotní vítězství v Olomouci 3:1 a vyhrála šestý z posledních sedmi duelů. Fanouškům spravila chuť po debaklu se Zlínem 0:7 z minulé neděle. Bílí Tygři poprvé v sezoně vyšli dvakrát za sebou naprázdno a propadli se z druhého na páté místo. Stejně jako v pátek v Pardubicích (2:3) vedl Liberec místo nemocného hlavního kouče Patrika Augusty asistent Jiří Kudrna.

Mladá Boleslav sice během první třetiny prohrávala s Vítkovicemi už 0:2, přesto možnou třetí porážku za sebou odvrátila. Pomohl k tomu třemi body za gól a dvě asistence Jakub Klepiš, dva góly dal Michal Vondrka. Rovněž dvakrát se prosadil i vítkovický útočník Jan Schleiss. Ostravané zůstali počtvrté za sebou bez bodu.

Plzeň si spravila chuť po páteční porážce v Kladně. Proti Pardubicím brzy vedla o dvě branky, ale hosté stačili ještě do první pauzy vyrovnat a v prostřední části zareagovali i na další plzeňskou trefu. Vítěznou branku Indiánů zaznamenal Jan Eberle v 53. minutě, výhru ještě pojistil svým třetím přesilovkovým gólem zápasu Gulaš, kterému hattrick připravil třemi asistencemi Michal Moravčík.

Gulaš překonal výkony Viktora Ujčíka v dresu Slavie z ročníku 1995/96 a Martina Růžičky z Třince z ročníku 2012/13, kteří skórovali v devíti duelech v řadě. V historii nejvyšší soutěže drží rekord s brankou ve 14 duelech za sebou Milan Nový z Kladna.

"Já nevím, jak bych to popsal. Umím už ty otázky na statistiky potlačit. Hlavně novináři probírají tuhle sérii. Nechtěl jsem si to před zápasem připouštět. Říkal jsem si, že jestli se to podaří, tak budu rád. A povedlo se to. Je to ale i práce kluků. Dostal jsem tam krásné nahrávky," řekl Gulaš.

Karlovy Vary vyhrály v Hradci Králové 3:1 a po sérii pěti porážek uspěly podruhé za sebou. Dvěma góly to zařídil útočník Tomáš Rachůnek. Mountfield nenavázal na páteční domácí vítězství nad Mladou Boleslavi 2:0 a prohrál počtvrté z posledních pěti duelů.

Litvínov zvítězil doma nad Zlínem 5:1, po sérii pěti zápasů bez zisku bodoval potřetí za sebou a z toho podruhé zvítězil. Berani potřetí za sebou nebodovali a se šesti body zůstávají poslední s tříbodovým mankem na třinácté Pardubice.

Výsledky 10. kola hokejové extraligy

Branky a nahrávky: 50. Cingel (R. Pavlík, Allen) - 2. O. Beránek (Raška), 42. T. Rachůnek (Šenkeřík, Flek), 59. T. Rachůnek. Rozhodčí: Hradil, Kika - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3715.

* * *

Branky a nahrávky: 20. Skalický (Ševc, A. Zbořil), 35. Vondrka (A. Zbořil, Klepiš), 41. Vondrka (Fillman, Skalický), 53. Klepiš (O. Najman, Kurka), 60. O. Najman (Klepiš) - 3. Kurovský (Werbik), 14. Schleiss (D. Krenželok, Gregorc), 51. Schleiss (Roberts Bukarts, Šidlík). Rozhodčí: Pešina, Šindel - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 1:4, navíc Žejdl (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2956.

* * *

Branky a nahrávky: 5. M. Heřman (Moravčík), 13. Gulaš (Rob, Mertl), 39. Gulaš (Moravčík), 53. Eberle (Kodýtek), 57. Gulaš (Moravčík, D. Frodl) - 15. Hovorka (M. Látal, Blümel), 15. Mandát (Hovorka, R. Kousal), 39. Tybor (Piché, J. Kolář). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5488.

* * *

Branky a nahrávky: 15. O. Němec (J. Hruška, Plekanec), 34. P. Holík (Zaťovič, Kucsera), 34. Plášek, 46. Zaťovič (Kucsera), 48. P. Holík (Pyrochta, Zaťovič), 53. Lev (Malec), 60. Gulaši - 6. Šmíd, 28. Lenc (Filippi, L. Hudáček), 29. L. Krenželok (A. Musil), 47. Filippi (Lenc). Rozhodčí: Šír, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 7229.

* * *

Branky a nahrávky: 23. Gerhát (J. Mikúš), 27. Jarůšek (Ščotka, J. Říha), 36. J. Říha (Gerhát), 44. M. Hanzl (Štich), 60. J. Mikúš - 12. P. Sedláček (Freibergs). Rozhodčí: Hejduk, Kova (Fin.) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 8:4, navíc Jarůšek (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4892.

Tabulka:

1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 5. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 6. Sparta Praha 9 4 2 1 2 38:27 17 7. Karlovy Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Hradec Králové 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 9 3 0 1 5 24:28 10 13. Pardubice 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6