Policisté uklidňují muže, který se zapojil do potyčky na shromáždění KSČM 1. května 2019 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Při potyčce jiný muž použil pepřový sprej vůči svému názorovému odpůrci. Útočník byl poté zadržen. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Dnešní první máj oslavili studenti, aktivisté, politici i radikálové na několika shromážděních a protestních akcích. Policisté během Svátku práce zatím řešili jeden vážnější incident po shromáždění komunistů na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Zřejmě sympatizant KSČM tam nastříkal pepřový sprej do obličeje jednoho z protikomunistických demonstrantů. Stovky policistů včetně jízdní policie, psovodů a vrtulníku jsou nyní v pohotovosti v Brně, kde na večer ohlásila průvod s pochodněmi ze Zelného trhu radikální Národní a sociální fronta. Už odpoledne se sešlo na nedalekém Dominikánském náměstí několik stovek lidí, kteří chtějí zábavnou formou čelit pochodu radikálů.

Politické strany dnešní prvomájové akce využily jako kampaň před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Nejvíc napětí panovalo na pražské akci komunistů, na kterou dorazili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu i tradiční účastník komunistických prvních májů, někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel jako "Česko není Rusko" či "Hanba soudruhům".

Po akci se strhla slovní potyčka mezi příznivci a odpůrci komunistů. Starší muž, podle svědků sympatizant komunistů, použil vůči jednadvacetiletému demonstrantovi pepřový sprej. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a později konstatovali, že se dopustil přestupku, případ proto předali ke správnímu řízení. Mladíka, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček při oslavách 1. máje v Lidovém domě zdůraznil důležitost nadcházejících evropských voleb. Vyzval sociální demokraty, ať napnou v příštích týdnech síly v kontaktní kampani. Strany, které odmítají Evropskou unii v její současné podobě, podle něj nenabízejí žádnou smysluplnou alternativu. Poslechnout si politické projevy, písně Václava Neckáře a kapely Bacily přišlo do sídla ČSSD několik desítek lidí.

Europoslanec ODS Jan Zahradil na prvomájové akci strany na Petříně řekl, že by považoval za úspěch, kdyby občanští demokraté získali v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobili současný počet. Nyní v Evropském parlamentu ODS zastupují Evžen Tošenovský a právě Zahradil, který je volebním lídrem své strany, Tošenovský pak na druhém místě. "My jsme utrpěli poměrně velkou porážku v roce 2014, předtím jsme dvakrát vyhráli, teď se pomalu vracíme zpátky, takže místo dvou mandátů čtyři bych považoval za úspěch," uvedl Zahradil.

Zástupci koalice koalice STAN, TOP 09 a dalších subjektů dnes při příležitosti oslav 15 let od vstupu Česka do EU vysadili v Praze jabloň, kterou věnovali mecenášce umění Medě Mládkové. "Meda je opravdová Evropanka. Její tatínek byl velký český patriot, maminka byla Němka. Meda se narodila v Československu, později žila ve Švýcarsku, Rakousku, Francii, Anglii nebo USA," uvedl volební lídr kandidátky a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Asi padesát příznivců Svobodných se vydalo na průvod z náměstí Republiky na Pražský hrad, během něhož dávali najevo nespokojenost s Evropskou unií. Strana hovoří o vystoupení ČR z EU, Česko podle ní na členství prodělává. Účastníci akce rozdávali lidem improvizované účtenky, podle nichž je země kvůli členství v EU ve ztrátě 1,7 bilionu korun. Podle údajů ministerstva financí ale republika získala z EU o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatila.

Dnešní státní svátek využily k protestu také zdravotní sestry z Charity ČR, které pracují v domácí péči. U budovy ministerstva zdravotnictví upozornily na své nízké platy i podle nich nedostatečné úhrady od pojišťoven. Protestní prvomájový průvod pod názvem Zachraňme nemocnici se konal v Litoměřicích, kde stovky lidí podepisovaly petici za záchranu místní nemocnice.

První máj je každoročně spjat nejen s politickými shromážděními a protesty, ale také se studentskými majálesy. Desítky studentů dnes přilákal například v Praze. Průvodem v maskách studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program.