Praha - První máj oslavili studenti, aktivisté, politici i radikálové na několika shromážděních. Většina akcí se obešla bez konfliktů, policie měla nejvíc práce v Brně při střetech radikálů z Národní a sociální fronty s jejich odpůrci. Policie večer uvedla, že v Brně zajistila šest lidí a zraněni byli dva policisté. Poté, co pochod radikálů tajemník městské části Brno-střed Petr Štika rozpustil, se o něco později začaly rozcházet i stovky jejich odpůrců. Na akci dohlížely stovky policistů.

V Praze řešili policisté jeden vážnější incident při setkání KSČM na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Zřejmě sympatizant KSČM tam nastříkal pepřový sprej do obličeje jednoho z protikomunistických demonstrantů

Na Zelném trhu v Brně se večer střetly desítky pravicových radikálů a stovky jejich odpůrců, kteří blokovali ohlášený pochod Národní a sociální fronty na Mendlovo náměstí. Několik lidí se dostalo do potyčky, kterou policisté rychle utlumili. Pak policisté vytvořili koridor, aby mohl průvod vyjít ze Zelného trhu, došel k Novým sadům, kde se uskutečnily projevy. Policisté i tajemník městské části Brno-střed Petr Štika odpůrce opakovaně vyzývali, aby pochod neblokovali. Po 20:00 tajemník shromáždění radikálů rozpustil poté, co účastníci pochodu nepřijali jeho návrh na jinou trasu. Zdůvodnil to ohrožením zdraví a majetku lidí.

Politické strany prvomájové akce využily jako kampaň před blížícími se volbami do Evropského parlamentu i k připomenutí 15 let od vstupu Česka do Evropské unie. Konflikty provázelo pražskou akci komunistů, na níž dorazili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu i tradiční účastník komunistických prvních májů, někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel.

Po akci se strhla slovní potyčka mezi příznivci a odpůrci komunistů. Starší muž, podle svědků sympatizant komunistů, použil vůči jednadvacetiletému demonstrantovi pepřový sprej. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a později konstatovali, že se dopustil přestupku, případ proto předali ke správnímu řízení. Mladíka, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček při oslavách 1. máje v Lidovém domě zdůraznil důležitost nadcházejících evropských voleb. Vyzval sociální demokraty, ať napnou v příštích týdnech síly v kontaktní kampani. Strany, které odmítají Evropskou unii v její současné podobě, podle něj nenabízejí žádnou smysluplnou alternativu.

Europoslanec ODS Jan Zahradil na prvomájové akci strany na Petříně řekl, že by považoval za úspěch, kdyby občanští demokraté získali v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobili současný počet. Nyní v Evropském parlamentu ODS zastupují Evžen Tošenovský a právě Zahradil, který je volebním lídrem své strany, Tošenovský pak na druhém místě.

Zástupci koalice koalice STAN, TOP 09 a dalších subjektů dnes při příležitosti oslav 15 let od vstupu Česka do EU vysadili v Praze jabloň, kterou věnovali mecenášce umění Medě Mládkové. Asi padesát příznivců Svobodných se vydalo na průvod z náměstí Republiky na Pražský hrad, během něhož dávali najevo nespokojenost s Evropskou unií. Strana hovoří o vystoupení ČR z EU, Česko podle ní na členství prodělává.

Dnešní státní svátek využily k protestu také zdravotní sestry z Charity ČR, které pracují v domácí péči. U budovy ministerstva zdravotnictví upozornily na své nízké platy i podle nich nedostatečné úhrady od pojišťoven. Protestní prvomájový průvod pod názvem Zachraňme nemocnici se konal v Litoměřicích.

První máj je každoročně spjat nejen s politickými shromážděními a protesty radikálů, ale také s majálesy. Desítky studentů dnes přilákal například v Praze. Průvodem v maskách studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program.