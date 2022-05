1. liga: Zlín se zachránil, Teplice skončí na barážovém místě

Praha - Fotbalisté Zlína v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu remizovali 1:1 s Pardubicemi a zachránili se v nejvyšší soutěži. Teplice v Karviné přišly v poslední minutě o vítězství a po výsledku 2:2 skončí na jednom ze dvou barážových míst. Bohemians 1905 na hřišti Jablonce v nastavení zachránili remízu 1:1 a udrželi šanci na odvrácení baráže. Jistotu udržení v první lize zatím nemají ani Jablonec a Pardubice.

Východočechy poslal v jejich azylu v pražském Ďolíčku do vedení v 39. minutě Vojtěch Patrák premiérovou ligovou brankou. Za Zlín srovnal v 75. minutě Dominik Simerský. Pardubice ztratily body po sérii tří výher, nadstavbu zakončí v sobotu v Teplicích.

Tepličtí fotbalisté na stadionu sestupující Karviné otevřeli skóre v 17. minutě po trefě Aloise Hyčky. Domácí v závěru první půle odpověděli zásluhou Estonce Vlasije Sinjavského. Dvacet minut před koncem hostům vrátil vedení David Ledecký, ale ani tentokrát náskok neudrželi a v poslední minutě inkasovali po hlavičce Petra Buchty.

Předposlední Teplice by se ještě teoreticky mohly baráži vyhnout, pokud by se v sobotu dokázaly posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

Jablonci ve 38. minutě zařídil vedení střídající Václav Pilař, ale po tlaku hostů ve čtvrté minutě nastavení srovnal Petr Hronek. Severočeši ve třetím utkání pod hlavním trenérem Jiřím Vágnerem poprvé nevyhráli. Bohemians zakončí sezonu doma proti Karviné, Jablonec v sobotu jede do Zlína.

Ve středu od 19 hodin pokračuje čtvrtým kolem také nadstavbová skupina o titul. Vedoucí Plzeň hraje s nováčkem Hradcem Králové v jeho mladoboleslavském azylu. Druhá Slavia, která na Viktorii ztrácí dva body, se představí v Ostravě. Třetí Sparta po odvolání trenéra Pavla Vrby přivítá Slovácko.

4. kolo nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu:

Branky: 41. Sinjavskij, 90. Buchta - 17. Hyčka, 70. Ledecký. Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 1050.

Branky: 39. Patrák - 75. Simerský. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Kotalík - Štěrba (video). ŽK: Hrubý, Cedidla, Jawo, Vukadinovič (všichni Zlín). Diváci: 605.

Branky: 38. Pilař - 90.+4 Hronek. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Franěk (video). ŽK: Ikaunieks, Houska, Pilař - Dostál, Vaníček, Köstl. Diváci: 2578.

Tabulka:

1. Zlín 34 9 8 17 42:59 35 2. Pardubice 34 8 10 16 40:68 34 3. Jablonec nad Nisou 34 6 15 13 26:47 33 4. Bohemians 1905 34 7 10 17 41:61 31 5. Teplice 34 8 5 21 33:57 29 6. Karviná 34 3 10 21 33:59 19

Bude se hrát ve středu:

Skupina o titul:

19:00 FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň, Baník Ostrava - Slavia Praha, Sparta Praha - 1. FC Slovácko.