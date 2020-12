Olomouc - Pouze dva týdny bude platit slavností nápis We are open, který vyvěsilo přerovské Sportovní centrum Mlýn při znovuotevření svých prostor na začátku prosince. Sportovci si nestihli ani vybrat podstatnou část svých již dříve zakoupených permanentek, od pátku se fitness centra kvůli vládním nařízením nanovo uzavřou. Pro řadu majitelů sportovních center je uzavření, letos několikáté v řadě, likvidační. Na kompenzace většina dosáhne jen v případě svých zaměstnanců.

Fitness centra se otevřela 3. prosince, znovu se uzavřou s přechodem republiky do čtvrtého stupně PES tento pátek, tedy po 15 dnech. "Klienti nadšeni nejsou, my také ne, ale co se dá dělat. Permanentky, které nejsou schopni si vybrat, se automaticky pozastavují, jakmile se centrum uzavře a dnem otevření se to opět spouští. Lidé dosud chodili hodně, rezervace se plní i kvůli chystanému uzavření, využít to chtějí do poslední chvíle," řekla dnes ČTK pracovnice centra.

Turbulentní změny kolem uzavření, otevření i podmínek chození podle některých provozovatelů fitness center zároveň řadu lidí odradila. "Lidé měli i teď, když byla centra otevřená, strach chodit. Těch informací je tolik, že je v tom šílený zmatek," řekl dnes ČTK provozovatel H.E.A.T Šumperk Tomáš Hýna. Podotkl přitom, že současná situace je pro něj stejně jako pro řadu dalších provozovatelů center finančně velmi bolestná.

"Nemáme žádné kompenzace, nula. Já jako majitel, lektor, jednatel a uklízečka v jednom jsem za celé tři měsíce nedostal ani korunu. Byl jsem akorát schopen získat dotace na zaměstnance nebo na nájem. Pro sebe čistá nula," podotkl Tomáš Hýna. Dodal, že propad je i v nákupu voucherů na Vánoce.

S obavami se dívá do příštích měsíců i majitel Sport centra Kubus v Prostějově Rudolf Lavička. Fitness centra podle něj přišla o hlavní sezonu na podzim, pokud se nepodaří majitelům vydělat během začátku roku, řada z nich provoz na léto, které je prodělečné, neudrží. Otevření v nejslabším měsíci sezony v prosinci a to navíc s řadou omezení včetně povinných roušek bylo podle něj zbytečné. Návštěvnost podle něj klesla na 30 procent, řekl ČTK Lavička. Ani on se žádných kompenzací nedočkal.

Koronavirová opatření se citelně dotýkají i trenérů, přicházejí o práci a příjem. "Stoprocentně to na nás dopadá. Já mám trochu štěstí v tom, že mám i částečný úvazek. Trenéra dělám na živnost. Výpadek, když jsou centra zavřená, jsou jasná, tam je nula. Nedosáhnu na žádné kompenzace, i kdybych chtěl. Dotkne se to každého, celý rok šly tržby dolů," řekl dnes ČTK trenér Jan Vundrle z Fitness Timpo Olomouc.