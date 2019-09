1. kolo ELH: Třinec vykročil za obhajobou úspěšně, Litvínov porazil Brno

Praha - Třinečtí hokejisté vykročili do nové extraligové sezony za obhajobou titulu jasnou výhrou 6:2 nad Kladnem. Litvínov otočil domácí souboj s Brnem a zvítězil 2:1. Mladá Boleslav přehrála Pardubice 4:1.

Hrdinou utkání v Třinci byl Tomáš Marcinko, který vstřelil hattrick a připsal si navíc přihrávku. Oceláři rozhodli mezi 24. až 32. minutou, kdy z 1:0 odskočili na 4:0. Nováček soutěže, jehož výkonu přihlížel pouze ze střídačky Jaromír Jágr, v úvodu třetí třetiny dvěma góly snížil. Úřadující mistr ale kontroval dvakrát v 52. minutě během čtrnácti sekund.

"Jsem za ty góly pochopitelně rád, ale hlavní je, že jsme do sezony vstoupili vítězně. Začátek soutěže je vždy velmi důležitý a těší nás, že se nám povedl. Nebyl to ale až tak jednoduchý zápas, bodů si vážíme," uvedl Marcinko.

Kometa se sice v Litvínově ujala vedení v deváté minutě zásluhou Jana Hrušky, ale už 12 vteřin poté vyrovnal František Gerhát a v 29. minutě otočil stav sedmnáctiletý útočník Jan Myšák, jehož gól byl nakonec i vítězný.

Mladoboleslavští hráči rozhodli ve druhé třetině. V ní třikrát skórovali a po úvodním bezbrankovém dějství odskočili do vedení 3:0. "Do zápasu jsme vstoupili dobře a i přes to, že jsme v první třetině nedali gól, jsme hráče nabádali k trpělivosti. To se vyplatilo ve druhé třetině, kdy zabraly naše individuality," řekl asistent domácího kouče Pavel Patera.

Olomouc si připsala vítězství 2:1 v prodloužení na vítkovickém ledě. O výhře Kohoutů rozhodl 18 sekund před koncem prodloužení v přesilové hře David Škůrek. Moravský souboj okořenil gólem Rostislav Olesz, který v létě ne zrovna v dobrém přestoupil z Vítkovic do Olomouce. Skóroval hned v extraligové premiéře v barvách Hanáků a proti svému bývalému klubu.

Hokejisté Karlových Varů porazili Zlín 2:1. Berani sice ještě v polovině utkání vedli zásluhou gólu Davida Noska z konce první třetiny, ale nakonec odjeli s prázdnou. Vyrovnání zařídil Ondřej Beránek, rozhodující gól dal ve 46. minutě Petr Koblasa.

Už ve čtvrtek udolala Sparta v přestřelce Plzeň 7:6 v prodloužení, úvodní kolo zkompletuje v sobotu duel mezi Hradcem Králové a Libercem.

Statistika zápasů 1. kola hokejové extraligy:

--------

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, P. Vrána), 24. Marcinko (M. Kovařčík, Kundrátek), 26. Hrňa (P. Vrána, Marcinko), 32. Marcinko (Adamský, D. Musil), 52. O. Kovařčík (M. Kovařčík, D. Musil), 52. P. Vrána (Chmielewski, M. Stránský) - 42. Strnad (Barinka, Smetana), 48. Redlich (Machač, Strnad). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0, v oslabení: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Gerhát (M. Hanzl, J. Mikúš), 29. Myšák (Kašpar, Jarůšek) - 9. Hruška (Plekanec). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5976.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky 25. Flynn (Najman, P. Kousal), 33. P. Musil (Ševc, Klepiš), 38. Vondrka (Hrbas), 60. Žejdl (Skalický, Ševc) - 38. Tybor (R. Kousal, D. Kindl). Rozhodčí: Hodek, Veselý - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3576.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Š. Stránský (Výtisk, Roberts Bukarts) - 23. Olesz (Nahodil, Burian), 65. Škůrek (Klimek). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Rožánek, Tošenovjan. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5503.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Beránek (Graňák, T. Mikúš), 46. Koblasa (Vondráček) - 18. D. Nosek (Szturc, Honejsek). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Hlava (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3428.