Zprávy o plošném testování letů do Řecka nemají CK ani MZV

Praha - Informace o plošném testování turistů z letů z České republiky do Řecka nemají cestovní kanceláře (CK) ani ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Zjistila to dnes ČTK. Turisté jsou podle CK nadále testováni náhodně podle daného algoritmu. Zprávy o tom, že místo avizovaných namátkových testů se testu na covid-19 musejí podrobit všichni cestující z ČR, na rozdíl od jiných zemí, se objevují tento týden na sociálních sítích.

"Zaznamenali jsme případ, kdy při příletu na jeden z řeckých ostrovů otestovali Řekové všechny dospělé z jednoho českého letu. Obecně ale nemáme zprávy o tom, že by docházelo k plošnému testování všech letů z ČR," uvedla na dotaz ČTK ředitelka odboru komunikace MZV Zuzana Štíchová.

Řekové podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka stále testují jen část cestujících. Jde podle něj dokonce o nižší počet než v případě prvních obnovených letů na začátku července. Z každého letu je testu podrobeno zhruba 20 až 30 lidí, řekl.

Naopak podle obchodního ředitele CK Alexandria Petra Šatného se počet testovaných cestujících zvýšil. Nemůže však hodnotit, zda jsou Češi testováni více ve srovnání s jinými národy. Testy se podle něj uskutečňují příjemnějším způsobem - výtěrem z krku, nikoliv nosohltanu.

"Informaci, že by po příletu do Řecka musel každý český turista podstoupit test, nemáme. Z našich zkušeností víme, že testování může být až u poloviny cestujících z jednoho letadla. Všichni naši klienti mají předem informaci, že mohou být testováni. Je to právo řecké strany, které musíme respektovat," uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová uvedla, že o plošném testování zprávy nemá. Stále trvá namátkové testování také podle obchodního ředitele a mluvčího CK Exim Tours Petra Kostky.

Řecko chtělo od 17. srpna pro české turisty zavést povinnost prokázat se při vstupu do země negativním testem na covid-19. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie změnilo názor. Negativní test musí předložit turisté cestující přes pozemní hranici. Test přitom nesmí být starší než 72 hodin a spolu s ním musí být předloženo potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce.

Všichni cestující musejí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka na internetu vyplnit Passenger Locator Form (PLF). Od vlády následně obdrží QR kód, kterým se prokážou při příletu a slouží mimo jiné k namátkovému testu na covid-19.