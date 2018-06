Praha - Česká měna reagovala na dnešní zvýšení úrokových sazeb centrální bankou posílením vůči euru o 20 haléřů. Odpoledne ale část svých zisků ztratila, a kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,87 Kč/EUR. Oproti úternímu podvečeru tak byla k euru o pět haléřů silnější. K dolaru česká měna naopak o devět haléřů oslabila na 22,31 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes znovu oslabila. Index PX klesl o 0,92 procenta na 1051,72 bodu. Nedařilo se ČEZ ani 02, rostly akcie CME či Komerční banky.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes jednomyslně zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na jedno procento.

"Trh dnes ráno očekával takovéto oznámení s šedesátiprocentní pravděpodobností a koruna na něj reagovala skokovým posílením o 20 haléřů na 25,70 CZK/EUR," uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke. Následně ale česká měna ztrácela a nepodpořila ji ani tisková konference guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. "A to i přesto, že na ní zaznělo, že bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy jako proinflační, tedy ve prospěch zvyšování sazeb," dodala Junicke.

Koruna během odpoledne oslabila na 25,87 Kč/EUR. "To nejsou úrovně, na kterých by Česká národní banka chtěla korunu vidět," uvedli ekonomové Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Centrální banka proto podle nich bude muset lákat investory na to, že proces zvyšování úrokových sazeb stále není u konce. "I tak se domníváme, že posilování koruny bude mnohem pomalejší, než Česká národní banka počítá," dodali Cihlář s Šichtařovou.

Pražská burza dnes znovu oslabila. Index PX klesl o 0,92 procenta na 1051,72 bodu. Nedařilo se energetické společnosti ČEZ ani operátorovi 02, naopak rostly akcie mediální CME či Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Pokles byl způsoben hlavně tím, že se dnes akcie ČEZ poprvé obchodovaly bez nároku na dividendu ve výší 33 korun hrubého na akcii, upozornil analytik Komerční banky Jiří Kostka. Hodnota akcií energetické firmy klesla o 5,74 procenta na 525,50 koruny. Akcie O2 ztratily 1,17 procenta na a závěrečných 253,50 korun.

Emise CME dnes posílily o 1,6 procenta na 88,90 procenta z akcii, cenné papíry Komerční banka odepsaly necelé procento a obchodovaly se za 914,50 korun. "Dnešní zobchodovaný objem na pražské burze činil 0,5 miliardy korun, což je zhruba na úrovni dlouhodobého průměru," dodal Kostka.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,92 25,87 Kč/USD 22,22 22,31

Zdroj: Patria Online