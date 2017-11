Agentura Dobrý den představila 15. listopadu v Pelhřimově dva exponáty Muzea rekordů a kuriozit, funkční mikrofon s kamennou membránou a kamenný reproduktor. Vytvořil je sochař Jan Řeřicha, který z mramoru Verde Guatemala vybrousil membránu do tloušťky 0,25 milimetru. Na snímku do mikrofonu hovoří mistr zvuku Ivo Repčík, který dokázal jako první na světě pořídit separátní zvukový záznam v nadmořské výšce nad 8000 metrů na profesionální zvukovou techniku. Jeho výkon byl zapsán do České knihy rekordů. ČTK/Pavlíček Luboš