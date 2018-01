Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové vypravila 9. ledna do Iráku část zařízení pro ropnou rafinerii. Nadrozměrný náklad přepravují dvě nákladní soupravy - první veze nádobu o hmotnosti 110 tun a průměru přes šest metrů. Souprava celkově dosáhne hmotnosti 189 tun, její délka bude téměř 40 metrů a výška skoro osm metrů. Druhá, třicetimetrová souprava veze nádobu o hmotnosti 46 tun a průměru 5,7 metru. Z Hradce Králové míří obě po silnici do přístavu v Mělníku, odkud se v dalších dnech vydá náklad po vodě přes Hamburk do Iráku.

Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové vypravila 9. ledna do Iráku část zařízení pro ropnou rafinerii. Nadrozměrný náklad přepravují dvě nákladní soupravy - první veze nádobu o hmotnosti 110 tun a průměru přes šest metrů. Souprava celkově dosáhne hmotnosti 189 tun, její délka bude téměř 40 metrů a výška skoro osm metrů. Druhá, třicetimetrová souprava veze nádobu o hmotnosti 46 tun a průměru 5,7 metru. Z Hradce Králové míří obě po silnici do přístavu v Mělníku, odkud se v dalších dnech vydá náklad po vodě přes Hamburk do Iráku. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové dnes vypravila na cestu první část zařízení vyrobeného pro rozšíření ropné rafinerie ve městě Basra v Iráku. Další části objemného zařízení budu strojírny expedovat v dalších týdnech. Hodnota kontraktu pro ZVU Strojírny je 82,5 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí ZVU Strojírny Karolína Vejrychová. Dodávka je součástí kontraktu firmy Technoexport na rozšíření rafinerie v Basře v hodnotě 135 milionů amerických dolarů (2,9 miliardy korun). ZVU Strojírny i Technoexport jsou součástí skupiny Safichem Group.

Dnes specializovaná dopravní firma z areálu hradeckých strojíren expedovala 145 tun těžkou chemickou kolonu do přístavu v Mělníku. "Celkem ZVU Strojírny dodají do iráckého města Basra sedm absorpčních kolon určených pro rozšíření ropné rafinerie o jednotku destilace," uvedla Vejrychová. Dále do Iráku z Hradce Králové poputuje 15 výměníků a 24 nádrží. Celková zakázka sestává z více než 40 tlakových nádob.

V Iráku je odběratelem zařízení státní společnost South Refineries Company. Celé zařízení formou dodávky na klíč dodává Technoexport ve spolupráci také se společnostmi Prokop Engineering Brno a Chemoprojekt.

Dnes expedovaná kolona je zároveň největší z kolon. Její vnitřní průměr činí 4,8 metru, celková výška dosahuje 42 metrů. Kolona je vyrobena ze speciálního plátovaného plechu, kdy vnější strana je tvořena uhlíkovou ocelí a vnitřní stranu tvoří dva milimetry silná vrstva nerezového plechu. Výroba kolony trvala devět měsíců. "Vzhledem k velikosti musí být transportována ve dvou dílech," uvedla mluvčí. První souprava celkem váží 189 tun a má délku téměř 40 metrů, druhá souprava je dlouhá 30 metrů.

Současně s kolonou strojírny vypravily i dva nadrozměrné absorbéry. Transport nádob z Hradce Králové do přístavu v Mělníku, lodí do Hamburku, zaoceánskou lodí do iráckého přístavu Um Qasr a dál na staveniště rafinerie zabere zhruba dva měsíce.

Význam dodávky pro Irák dokumentuje podle generálního ředitele ZVU Strojíren Lumíra Al-Dabagha i to, že hradecký podnik loni v říjnu osobně navštívil náměstek iráckého ministra pro ropu Fajáz Hasan Níma.

Rafinerie v Basře je jednou z nejdéle fungujících rafinerií v zemi. Patří k páteřním průmyslovým komplexům iráckého ministerstva pro ropu, které zodpovídá za produkci benzinu, petroleje, lehkého topného oleje, nafty, lodního topného oleje, LPG a leteckého paliva.

Společnost ZVU Strojírny, která vyrábí zařízení pro potravinářský, chemický a energetický průmysl, má přes 500 zaměstnanců a je pokračovatelkou více než 145 let dlouhé tradice chemického a potravinářského strojírenství v Hradci Králové. Od roku 2014 jsou ZVU strojírny součástí skupiny Safichem Group.