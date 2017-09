Jihlava - Byl to pro něho zvláštní zápas. Šestadvacetiletý jihlavský forvard Michal Hlinka nastoupil poprvé proti klubu, v kterém strávil převážnou část své mládežnické kariéry a jehož dres oblékal ještě v sezoně 2015/16. K výhře 4:2 nad Vítkovicemi navíc přispěl úvodní trefou zápasu.

V pozápasovém rozhovoru přiznal, že proběhlo i špičkování s kamarády z ostravského klubu. "Byl to zvláštní pocit. Trošičku jsme párkrát do sebe i šťouchli, ale všechno bylo v profesionální rovině," řekl Hlinka novinářům. "Šel jsem do toho zápasu naplno. Bral jsem ho jako výzvu. Ve Vítkovicích jsem strávil strašně dlouhou dobu. Dneska to mám za pár tisíc," přiznal, že směrem do kabiny vypsal blíže neurčenou motivaci pro spoluhráče v případě tříbodového zisku.

Skóre otevřel v končící páté minutě prostřední části hry parádní střelou od modré čáry a poslal tak Duklu do vedení. "Při tom gólu na 1:0 jsem do toho plácnul. Neříkám, že jsem to nechtěl nějak trefit, ale moc 'golfem' nestřílím. Naštěstí to Bartéze (hostujícího brankáře Patrika Bartošáka) překvapilo a spadlo to do brány," popsal Hlinka.

Platnost branky ale kontroloval ještě videorozhodčí. "Úplně jistý, že to byl gól, jsem si nebyl. Střílel jsem přes beka, ale určité tušení, že to tam padlo, jsem měl," uvedl Hlinka.

Jenže ještě ve zbytku druhé třetiny dokázali Vítkovičtí skóre otočit a Dukla vše zachraňovala až třemi brankami v posledních 13 minutách, aby nakonec vyhrála 4:2.

"Dokážeme hrát s kýmkoliv a jednogólový rozdíl v hokeji není nic, takže do třetí třetiny jsme šli s tím, že to prostě urveme a povedlo se to," oddechl si Hlinka s tím, že v honbě za druhým vítězstvím v sezoně v normální hrací době tý pomohli i diváci. "Atmosféra byla fantastická," ocenil Hlinka fanoušky a už vyhlížel nedělní duel v Plzni.