Washington - Německý tenista Alexander Zverev na cestě za obhajobou titulu z turnaje ve Washingtonu vyzve v osmifinále staršího bratra Mischu. Na elitním okruhu ATP se utkají vůbec poprvé, zatím na sebe v minulosti narazili pouze dvakrát v kvalifikacích.

Oba sourozenci vstoupili do turnaje jako nasazení hráči až ve druhém kole. Alexander Zverev si jako světová trojka poradil 6:2 a 6:1 s Malikem Džazírím z Tuniska, zatímco o devět let starší Mischa, kterému v pořadí ATP patří 43. místo, porazil 6:2 a 7:6 domácího Tima Smyczeka.

Pro oba půjde o první vzájemné setkání v hlavní soutěži elitního okruhu. "Myslím, že je to díky tomu, že oba teď hrajeme slušný tenis," uvedl Mischa na webu ATP. "Navíc je to ideální situace a nikdo nemůže prohrát. Ať to dopadne jakkoliv, tak bude jasné, že rodiče vychovali dva solidní tenisty," dodal.

V roce 2012 v Dallasu a o dva roky později v Houstonu ale na sebe narazili v kvalifikaci a v obou případech vyhrál starší Mischa. "Poprvé mi bylo asi čtrnáct, takže to se nepočítá," řekl Alexander. "Pak mi bylo patnáct a půl, ale byl to dlouhý zápas a jak jsem byl hubený a netrénovaný, dostal jsem křeče a musel to skrečovat za stavu 3:2 ve třetím setu," vzpomínal.

"Na dvorku jsme také proti sobě odehráli řadu wimbledonských finále. Mně bylo kolem dvanácti a bráchovi dvaadvacet. Byla to legrace, ale myslím, že jsem nikdy nevyhrál. Snad se to teď změní," dodal.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,146.815 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

A. Zverev (1-Něm.) - Džazírí (Tun.) 6:2, 6:1, Goffin (3-Belg.) - Herbert (Fr.) 6:2, 1:6, 7:6 (7:5), A. Murray (Brit.) - Edmund (4-Brit.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4, Pouille (6-Fr.) - Millot (Fr.) 6:7 (2:7), 6:4, 3:0 skreč, Nišikori (7-Jap.) - Young (USA) 6:3, 6:4, Čong Hjon (8-Kor.) - Baghdatis (Kypr) 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, Shapovalov (9-Kan.) - Medveděv (Rus.) 3:6, 6:1, 6:4, Tsitsipas (10-Řec.) - Donaldson (USA) 3:6, 6:3, 7:5

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Linetteová (Pol.) - Rogowská (Austr.) 6:4, 6:1, Bradyová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 6:1, 6:4.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Del Potro (1-Arg.) - Giron (USA) 7:5, 6:3, Fognini (2-It.) - Halys (Fr.) 2:6, 6:4, 6:0, Džumhur (3-Bos.) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:0), 7:6 (7:5), Mannarino (4-Fr.) - Ymer (Švéd.) 6:0, 6:2, Gerasimov (Běl.) - Querry (5-USA) 5:7, 7:5 7:6 (8:6), Nišioka (Jap.) - Fritz (7-USA) 7:6 (7:3), 6:1, Norrie (Brit.) - F. López (8-Šp.) 6:3, 6:3, Mmoh (USA) - Polansky (Kan.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Azarenková (Běl.) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:0, Collinsová (USA) - Lapková (Běl.) 6:1, 3:6, 6:1, Kontaová (Brit.) - Keinová (USA) 6:1, 6:4.