Brusel - Zakladatel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg se dnes vpodvečer v Bruselu na setkání s vedením europarlamentu omluvil za to, že firma neudělala dost pro to, aby zabránila zneužívání sociální sítě. Zmínil se o fenoménu "fake news", tedy o rychle se šířících smyšlených zprávách, o snahách ovlivňovat volby v jiných zemích i o zneužívání osobních dat uživatelů facebooku.

"Neviděli jsme naši odpovědnost dostatečně široce. Byla to chyba a omlouvám se za ni," řekl Zuckerberg na jednání, které bylo mimořádně přenášené živě na internetu.

Udělat potřebné změny podle něj bude nějakou dobu trvat. "Ale jsem odhodlán udělat to dobře a přijít s potřebnými investicemi, které jsou potřeba, aby byli lidé v bezpečí," prohlásil Zuckerberg. To je podle něj pro facebook vždy významnější než maximalizace zisku.

Firma proto například do konce roku na více než 20.000 zdvojnásobí počty lidí, kteří pracují právě v oblasti zabezpečení.

Šéf Facebooku ovšem také vedení europarlamentu připomněl, že nástroje, které síť nabízí, využívají miliony Evropanů například k tomu, aby dali vědět, že jsou v pořádku po teroristických útocích.

Předseda europarlamentu Antonio Tajani na úvod dnešního setkání s šéfem Facebooku upozornil, že za rok se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Občané EU chtějí podle něj mít jistotu, že se je nikdo nepokusí ovlivňovat.

Šéf Facebooku vrcholné představitele evropských politických skupin ujistil, že způsob, jakým se Rusku podařilo v roce 2016 ovlivnit prezidentské volby v USA, už v roce 2019 při volbách do EP ani v jiných volbách možný nebude.

"Je to jedna z našich hlavních priorit jako firmy. Zajistit, že zabráníme každému vměšovat se do voleb jako to mohli udělat Rusové v amerických prezidentských volbách v roce 2016," slíbil Zuckerberg.

Lepší programy využívající umělé inteligence podle něj dokážou lépe odhalovat falešné uživatelské účty, a zvýšit se má transparentnost postupů Facebooku. V USA se podle něj firma v roce 2016 zaměřovala spíše na obranu před klasickým počítačovým pirátstvím než na snahy ovlivnit volby.

Zuckerberg přitom připomněl práci, kterou lidé ze společnosti udělali kolem voleb ve Francii, kde bylo ve spolupráci s úřady nalezeno a odstraněno přes 30.000 účtů, či kooperaci s německou volební komisí při volbách v roce 2017. S vítězem prezidentských voleb ve Francii Emmanuelem Macronem by se měl šéf facebooku setkat ve středu.

Komisařka pro spravedlnost Věra Jourová večer na Zuckerbergovo vystoupení reagovala slovy, že šlo o první krok k obnovení důvěry ve společnost. "Ale musí přijít další. Musíme zajistit, že se podobné věci nebudou opakovat," poznamenala s připomínkou skandálu kolem zneužití dat uživatelů facebooku společností Cambridge Analytica. Kauza se týkala také bezmála tří milionů občanů zemí EU. Jourová dodala, že vyšetřování v EU i v USA bude dál bedlivě sledovat.

Zuckerberg, který už kvůli skandálu se zneužitím dat společností Cambridge Analytica vystupoval v americkém Kongresu, dnes vedení EP připomínal, že firma v Evropě platí daně, bude letos zaměstnávat okolo 10.000 lidí, má na kontinentu otevřených několik datacenter a další plánuje.

Někteří z lídrů europarlamentních frakcí v diskusi upozorňovali třeba na de facto monopolní postavení Facebooku na trhu a ptali se, zda je firma ochotna podřídit se striktnější regulaci. Zuckerberg kontroval poznámkou, že důležité je především, jak bude daná regulace kvalitní.

Šéf Facebooku v europarlamentu vystupoval jen pár dní před tím, než v EU začne platit nové a přísnější nařízení o ochraně osobních údajů, označované zkratkou GDPR. Podle Zuckerberga, který už dříve nová unijní pravidla uvítal, bude Facebook změny plnit už od prvního dne.