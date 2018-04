Washington - Společnost Facebook neučinila dostatek opatření, aby zabránila zneužití stejnojmenné sociální sítě. V písemné výpovědi pro středeční slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod to tvrdí šéf Facebooku Mark Zuckerberg, který se zároveň omluvil. Kongres Zuckerbergovo svědectví zveřejnil dnes na sněmovním webu.

Podle Zuckerberga je nyní očividné, že společnost neučinila dost, aby zabránila zneužívání funkcí facebooku. "Platí to pro falešné zpravodajství, ovlivňování voleb ze zahraničí, nenávistné komentáře a také pro vývojáře a ochranu soukromých dat," uvedl zakladatel sítě s tím, že firma se nedostatečně věnovala své odpovědnosti, což byla chyba.

"Byla to má chyba, omlouvám se. Já jsem spustil facebook, já ho provozuji a já jsem odpovědný za to, co se zde děje," sdělil. Dodal, že firma se nyní musí zaměřit na kontrolu veškerých svých vztahů s uživateli a ujistit se, že odpovědnost bere dostatečně vážně.

"Není to jen o propojování lidí, musíme si být jistí, že tato spojení jsou pozitivní. Nestačí jen lidem poskytnout možnost projevu, musíme si být jistí, že ho nezneužijí k ubližování ostatním či k šíření dezinformací," vysvětlil.

Facebook v posledních týdnech čelí několika skandálům, neboť se ukázalo, že analytické společnosti mohly zneužít osobní údaje uživatelů. To je případ společnosti Cambridge Analytica, která získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů, údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook navíc sám před týdnem upozornil na možnost, že osobní údaje prakticky všech více než dvou miliard uživatelů sítě se mohly dostat do nepovolaných rukou. Síť totiž umožňovala hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je již zablokována.