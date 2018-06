Ústí nad Labem - Jízdy speciálními vlaky s parní lokomotivou budou celý víkend připomínat čtyřicáté výročí zrušení trati Velké Březno - Lovečkovice - Verneřice - Úštěk známé z populárního filmu pro děti Páni kluci. V roce v roce 2009 získala jako jediná neexistující železniční trať opět status dráhy a díky nadšencům na ní jezdí víkendové spoje v úseku Velké Březno - Zubrnice. Do budoucna by mohly soupravy jezdit i dál do Lovečkovic, řekl ČTK Radek Kubala ze spolku Zubrnické museální železnice.

Do Zubrnic vyjedou v oba dny tři páry spojů tažených výjimečnou a raritní parní lokomotivou rakouského původu řady 378.060 vyrobenou v roce 1927. Ze Zubrnic bude v sobotu trasa pokračovat historickým autobusem do Lovečkovic. Tam byla dnes slavnostně otevřena nová muzejní expozice na bývalém nádraží v budově traťového okrsku. "Vzniklo infocentrum, které se dnes otvírá. Obec Lovečkovice tam bude mít malé muzeum a my tam budeme mít železniční tematiku, která se týká zrušení tratě, její historie i budoucnosti," uvedl Kubala.

Provoz lokálky finančně podporuje Ústecký kraj, který si na ní, podobně jako na dalších tratích objednává víkendové turistické spoje. Spolek teď napíná síly k tomu, aby se mu povedlo obnovit provoz až do Lovečkovic. "Necháváme si vypracovat projektovou dokumentaci na obnovu úseku Zubrnice - Lovečkovice a když seženeme finanční prostředky, zkusíme z evropských fondů, tak by ta obnova byla možná," vysvětlil Kubala. Podle prvních odhadů by obnova trati měla stát 60 až 70 milionů korun.

Lokálka vznikla v roce 1890, vedla až do Úštěka a vozil se po ní chmel i hnědé uhlí. Po odsunu sudetských Němců ovšem celé České středohoří začalo hospodářsky upadat a trať se přestala vyplácet. Poslední vlaky na ni vyjely roku 1978, v témže roce byla formálně zrušena.

O pár let později se o její zbytky začali zajímat fanoušci železnice i historie. Po roce 1989 jejich snahy zesílily. V roce 1993 dostali povolení na čtyři muzejní víkendy a vlaky jezdily po zbylém šestikilometrovém úseku z Velkého Března do Zubrnic. V roce 2008 trať odkoupili, o dva roky později se na ni vrátily pravidelné víkendové spoje.