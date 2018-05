Praha - Hokejový brankář Pavel Francouz se v 27 letech rozhodl zabojovat o splnění dětského snu a v příští sezoně se pokusí prosadit v Coloradu, s nímž podepsal roční smlouvu. Plánovaná jednička reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa počítá s tím, že začne na farmě. Věří ale, že šanci v NHL dostane.

"Upeklo se to už před nějakou dobou, jen se o tom nemohlo mluvit. Spíše to bylo o tom, udržet to v tajnosti," řekl Francouz novinářům před dnešním odletem do dějiště MS. Colorado dohodu s českým brankářem zveřejnilo ve středu večer evropského času.

Francouz zájem odejít do zámoří avizoval v minulosti několikrát, letos mu skončila smlouva v Čeljabinsku a měl tak volnou cestu. "Jednání bylo hodně rychlé. Předtím se táhlo, ale teď se to doladilo ze dne na den. A byla to velká úleva," přiznal odchovanec Plzně, jehož zástupci jednali i s dalšími kluby NHL.

Nakonec se rozhodl pro Colorado a podepsal jednocestnou smlouvu na 690.000 dolarů. "Samozřejmě, že člověk srovnává nějaké možnosti a Colorado mi přišlo jako dobrá volba," řekl Francouz, jenž telefonicky hovořil i s generálním manažerem Avalanche Joe Sakicem nebo klubovým trenérem brankářů.

V Coloradu má momentálně uzavřenou smlouvu jen Rus Semjon Varlamov a v klubu by měl pokračovat jeden z dvojice Jonathan Bernier - Andrew Hammond. "Já bych měl být jako třetí. Myslím si, že budu začínat na farmě a budu si muset cestu vyšlápnout, ale chci se o to poprat," řekl Francouz.

KHL opustil po třech letech. V rozhodnutí odejít do zámoří jej nakonec nezviklala ani lukrativní nabídka Petrohradu. V ambiciózním ruském klubu si přitom mohl vydělat výrazně více. "Byla to určitá komplikace ve chvíli, kdy už jsem byl rozhodnutý, že bych vzal i dvoucestnou smlouvu (v NHL). Bylo to těžké. Když do toho ale vstoupilo Colorado, rozhodli jsme se, že půjdu západní cestou," uvedl.

Díky jistotě dalšího angažmá se může naplno soustředit na MS. "Jsem rád, že se to dotáhlo a teď už na to člověk nemusí myslet," přiznal Francouz. Rozhodnutí kouče Josefa Jandače, který ho pro turnaj určil jedničkou, jej potěšilo. "Jsem si ale vědom toho, že se to může během turnaje změnit. Spíše půjdeme zápas od zápasu," dodal.