Paříž - Bolesti v pravém koleně donutily světovou jedničku Rafaela Nadala odstoupit z turnaje Masters v Paříži. Dnes měl odehrát čtvrtfinále proti srbskému tenistovi Filipu Krajinovičovi, ale dvě hodiny před začátkem oznámil, že hrát nemůže. Krok před cílem skončil boj Argentince Juana Martína del Potra o postup na Turnaj mistrů, o šanci přišel prohrou ve čtvrtfinále v Paříži.

Jednatřicetiletý Nadal ve čtvrtek sehrál úpornou bitvu s Pablem Cuevasem a ve třetím setu měl koleno zatejpované. "Bolest během zápasu byla příliš velká," přiznal s odstupem času na dnešní tiskové konferenci.

Příští neděli 12. listopadu začne v Londýně Turnaj mistrů. Už před ním má rodák z Mallorky jistotu, že zakončí sezonu jako světová jednička. Zda mohou potíže s kolenem ohrozit jeho start na prestižní poslední akci roku, zatím neví.

"Není to o Londýnu, je to celkově o budoucnu. Kdyby to bylo jako teď, pak bych opravdu nemohl hrát," dodal Nadal, letošní vítěz grandslamů Roland Garros a US Open. Turnajů vyhrál v této sezoně šest, čtyři na antuce a dva na tvrdém povrchu.

Nyní vyhledá odborníky, aby se s nimi poradil. S koleny měl problémy i v minulých letech.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 4,507.375 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Čilič (3-Chorv.) - Bautista (14-Šp.) 7:6 (7:4), 6:2.

Dvouhra - čtvrtfinále:

Krajinovič (Srb.) - Nadal (1-Šp.) bez boje, Isner (9-USA) - Del Potro (13-Arg.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.