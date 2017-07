Londýn - Obhájce titulu ve Wimbledonu Andy Murray prohrál na trávě ve Wimbledonu ve čtvrtfinále. Britského tenistu dnes v duelu se Samem Querreym limitovala bolest v kyčli, s Američanem prohrál v pěti setech 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6 a může přijít o post světové jedničky.

Svěřenec Ivana Lendla Murray vládne žebříčku dvouhry ATP od začátku loňského listopadu. O první místo přijde po Wimbledonu v případě, že Srb Novak Djokovič v All England Clubu počtvrté v kariéře získá titul. V cestě dnes Djokovičovi ve čtvrtfinále stojí český soupeř Tomáš Berdych.

Třicetiletý Skot Murray má problém s kyčlí odmalička. Poslední týdny před Wimbledonem cítil větší bolest a vynechal kvůli tomu exhibiční zápasy v Hurlinghamu.

Murray mohl teoreticky vyhrát zápas ve třech setech. Po zisku prvního vedl ve druhém 4:3 a měl servis, ale pak prohrál tři gamy za sebou. Brit během utkání kulhal a problém se stupňoval. Po zisku třetí sady v tie-breaku vyhrál Murray ve zbytku utkání už jen dvě hry, míče dobíhal jen výjimečně a po dvorci se jen ploužil.

"Jsem trošku v šoku," řekl devětadvacetiletý Querrey cestou z kurtu. Zápas předtím ukončil sedmadvacátým esem. "To jsem si oddechl," usmál se.

Do prvního grandslamového semifinále se Querrey dostal až při 42. startu, což je rekord mezi muži v open éře. Předešlý rekordman Australan Mark Woodforde na to potřeboval 38 turnajů. "Je skvělé, že si zahraju semifinále, a má to ještě větší váhu, protože je to tady ve Wimbledonu," řekl Querrey.

Americký zástupce je v grandslamovém semifinále po osmi letech. Naposledy byl mezi nejlepší čtyřkou Andy Roddick, který v roce 2009 došel ve Wimbledonu až do finále.

Tomáš Berdych se dnes o postup do semifinále utká se srbským tenistou Novakem Djokovičem. Trojnásobného vítěze londýnského grandslamu neporazil už dvanáctkrát v řadě a nyní se na trávě v All England Clubu pokusí černou sérii prolomit.

Jedenáctý nasazený Berdych zdolal bývalého prvního hráče světa jen dvakrát z 27 zápasů. Jedna ze dvou výher nad Djokovičem přišla v semifinále Wimbledonu v roce 2010, o tři roky později se Srbem na stejném místě jasně prohrál.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Querrey (24-USA) - Murray (1-Brit.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) - Kuzněcovová, Mladenovicová (Rus./Fr.) 6:4, 6:4, Chan Hao-Ching, Niculescuová (9-Tchaj-wan/Rum.) - Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) 6:3, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Vrbenský (ČR) - Korda (USA) 6:0, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

Štyler, Zacharov (ČR/Rus.) - Miladinovič, Chun Hsin Tseng (7-Srb./Tchaj-wan) 6:2, 4:6, 7:5.

Středeční program (14:00 SELČ):

Centrální dvorec: Murray (1-Brit.) - Querrey (24-USA), Federer (3-Švýc.) - Raonic (6-Kan.).

Kurt č. 1: Müller (16-Luc.) - Čilič (7-Chorv.), Berdych (11-ČR) - Djokovič (2-Srb.).