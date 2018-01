Praha - Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdu odpovídá policejnímu spisu a obsahuje i termíny dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie. Uvedli to poslanci z mandátového a imunitního výboru, kteří se dnes se zprávou seznámili na pražském policejním ředitelství. Členka výboru Kateřina Valachová (ČSSD) ale také uvedla, že zpráva nekonstatuje trestnost žádné osoby, protože evropskému úřadu to podle ní nepřísluší.

"Zpráva v žádném případě neobsahuje konstatování trestného jednání jakékoli osoby, není to jejím účelem," podotkla Valachová. Pravomoc OLAF je podle ní jiná. Podobně jako další člen výboru Jakub Michálek (Piráti) je přesvědčena o tom, že evropský úřad s českou policií spolupracuje. Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá Sněmovnu o jeho vydání.

OLAF podle Michálka případ, v němž čelí obvinění vedle Babiše také první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, podrobně zmapoval a vybízí k tomu, aby jednání přezkoumala česká justice. Podle dalšího člena výboru Miroslava Kalouska (TOP 09) je zpráva cenná v tom, že nezávislá evropská autorita v závěrech potvrzuje, že postup české policie není účelový, jak tvrdí Babiš a Faltýnek, o jehož vydání policie Sněmovnu také požádala.

Michálek uvedl, že tři odstavce, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí, nejsou závěry zprávy, ale doporučení pro postup České republiky. "Závěry zprávy OLAF se týkají, řekněme, problematického jednání, ve kterém spatřuje, řekněme, podezření z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie," řekl Michálek. Zpráva podle Kalouska zmiňuje i konkrétní paragrafy těchto trestných činů. "To v té zprávě prostě je," zdůraznil.

Ministerstvo financí navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy bude o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování jednat 16. ledna. Člen výboru za TOP 09 Jan Jakob dnes novinářům řekl, že pokud bude projekt vyňat, dopadne finanční zátěž na české daňové poplatníky. Ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia uvedl, že se jeho úřad přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Mandátový a imunitní výbor nyní opět řeší policejní žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání k trestnímu stíhání, které bylo po sněmovních volbách přerušeno. Výbor bude pokračovat v projednávání žádostí v úterý. Mají přijít Babiš a Faltýnek i vyšetřovatel a státní zástupce. V pondělí se chtějí se zprávou OLAF, která zůstává z rozhodnutí ministerstva financí jako celek neveřejná, seznámit i další členové výboru.

Valachová má jako zpravodajka věci přichystán na úterý návrh usnesení, ale nepředpokládá, že by výbor už v tento den doporučil plénu, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo ne. Někteří členové výboru totiž podle ní namítají, že se dosud nemohli seznámit s vyšetřovacím spisem. Zpráva je jeho novou součástí. Nejpozději na následující schůzi by měl výbor udělat vše pro to, aby usnesení přijal, dodala Valachová. Příští týden ve středu bude přitom Sněmovna jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě.