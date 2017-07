Praha - Romské děti se ve vzdělávání často setkávají se segregací. V posledním školním roce tvořily zhruba čtyři procenta žáků v ČR, v takzvaných zvláštních školách ale jejich podíl činil skoro 15 procent. Téměř čtvrtina romských chlapců a děvčat také chodila do základní školy, kde většinu jejich spolužáků představovali Romové. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2016, jejíž projednávání měla dnes ve svém programu vláda.

"Romští žáci se často v procesu vzdělávání setkávají s diskriminací, segregací a v mnohých případech bývají vyučováni mimo hlavní vzdělávací proud podle vzdělávacího programu s nižší vzdělávací ambicí," uvádí zpráva. Podle ní přitom právě základní vzdělávání a úspěšnost při něm hraje rozhodující roli v tom, zda budou děti dál studovat a jaké bude jejich uplatnění na trhu práce.

Česko za segregaci romských chlapců a děvčat a jejich odsouvání do takzvaných zvláštních škol, které jsou pro děti s lehčím či těžším mentálním postižením, sklízí dlouhodobě kritiku domácích i mezinárodních organizací. Na problém každý rok upozorňuje třeba Amnesty International.

V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva odsoudil ČR za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Mezinárodní instituce Česko pak několikrát vyzvaly, aby upravilo posuzování a zohlednilo při testech specifika dětí z jiného prostředí. Zákonodárci přijali v roce 2015 školskou novelu a také pravidla pro začlenění do běžných škol, postupuje se podle nich od září 2016. Odborníci upozorňují na to, že inkluze a prosazení změn nějakou dobu potrvá.

Podle odhadů do základních škol chodilo v posledním školním roce zhruba 33.860 romských školáků a školaček. Představovali tak 3,7 procenta všech žáků. V takzvaných zvláštních školách "s nižší vzdělávací ambicí" se učilo zhruba 15 procent romských chlapců a děvčat, tedy přes 4900. Ve třídách pro děti s lehkým mentálním postižením tvořili Romové a Romky celkem 30,9 procenta školáků, ve speciálních školách pro děti s těžším mentálním handicapem pak 9,4 procenta.

Podle zprávy je v Česku 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků. V institucích s většinou romských žáků se v posledním školním roce vzdělávalo 24,3 procenta Romů a Romek.

"Romské děti jsou často školským zařízením odmítány neoficiálně, ředitelé a ředitelky nevyhotoví písemné rozhodnutí a pouze sdělí, že přijetí žáka jim neumožňuje naplněná kapacita školy. K takovému odmítání dochází i v mateřských školách," uvádí s odvoláním na zjištění ombudsmanky výroční zpráva. Veřejná ochránkyně práv už dřív segregování romských dětí kritizovala.

Nejvíc škol s víc než 30 procenty romských žáků je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Téměř třetina jich je v takzvaných vyloučených lokalitách, a to nejvíc v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Žák, jeho rodiče či jiní zástupci, školní inspekce a sociální pracovníci se mohou obrátit na Národní ústav pro vzdělávání a žádat o přezkoumání zařazení do zvláštních tříd. Školní inspektoři hodnotí také poskytování školního poradenství.