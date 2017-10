Praha - V Česku přibývá lidí se závislostí na hraní automatů, internetových hazardních her či na sázení. Podle odborných odhadů jich loni mohlo být až 120.000. Problémy s hraním mohlo mít přes půl milionu Čechů a Češek. Celkem lidé v hazardních hrách minulý rok prohráli 39,3 miliardy korun. Průměrný dluh hráče dosahoval 1,2 milionu korun. Uvádí to výroční zpráva o hazardním hraní za rok 2016, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. V roce 2014 bylo problémových hráčů 440.000, závislých pak kolem 100.000.

"Údaje za rok 2016 naznačují mírný nárůst počtu osob v riziku problémového hráčství a rovněž nárůst počtu patologických hráčů," uvádí zpráva. Podle výsledků jedné z metod problémy s hraním mohou mít čtyři procenta mužů a 0,8 procenta žen. Podle výzkumu mezi lékaři zhruba desetinu závislých tvoří děti a mladí do 18 let. Výrazně víc hrají chlapci, nejčastěji sázejí na internetu. Dívky volí spíš loterie. Hraní je nejčastější u učňů, nejméně časté u gymnazistů.

Podle zprávy patologický hráč loni dlužil průměrně 1,2 milionu korun. V roce 2015 byla částka poloviční. "Někteří hráči mají dluhy i v řádu desítek milionů korun," podotkli autoři.

Hráči loni v Česku v hazardních hrách prohráli podle předběžných výsledků 39,3 miliardy korun. Vsadili celkem 196,4 miliardy. Provozovatelé na výhrách vyplatili 157,1 miliardy. Vklady do hry rostou od roku 2013, loni se meziročně zvedly o 29 procent. Veřejné rozpočty z odvodů z hazardu získaly 10,5 miliardy, tedy o 2,4 miliardy víc než v roce 2015. Celkem 4,4 z odvedené sumy připadlo státu a 6,1 miliardy obcím.

Maximální sázka u automatů činí sto korun v herně a tisíc korun v kasinu a on-line, maximální výhra v herně je 50.000 korun a v kasinu a na internetu půl milionu. Za hodinu je v herně možné prohrát až 45.000 korun, na webu a v kasinu až 450.000 korun. Minimální interval mezi hrami jsou dvě vteřiny, to je až 1800 her za hodinu. Po 120 minutách hry musí být pauza aspoň 15 minut. Ministerstvo financí bude mít rejstřík lidí, kteří nebudou moci hrát. Měli by to být příjemci dávek, léčení hráči či lidé v úpadku.

Zhruba pětina hráčů on-line her vsadila někdy víc než tisícikorunu v jednom dni. Polovina z těch, kteří hrají na internetu, tím tráví víc než hodinu denně. Na automatech víc než hodinu za den hraje sedm z deseti hráčů.

Léčba závislosti na hraní je v Česku podle zprávy málo dostupná. Mezi lety 2004 až 2015 se v psychiatrických ambulancích léčilo ročně kolem 1300 až 1500 hráčů a hráček. Podíl žen postupně rostl, v roce 2015 činil 14 procent. Chybí také dluhové poradenství. Pomalu se rozvíjí svépomoc. Fungují zatím tři skupiny anonymních gamblerů - dvě v Praze a jedna v Brně.

Nelegální automaty fungovaly loni na konci dubna ve 402 provozovnách. Byly to často kvízomaty. Nově se pak objevily takzvané puzzlematy a e-shopmaty. Letos v prvních třech měsících celní zpráva provedla 323 kontrol a zajistila 234 nepovolených zařízení.

Od letoška platí v Česku nový zákon o hazardních hrách. Umožnil vstup zahraničních provozovatelů na český trh i provozování her na internetu. Stanovil pravidla pro povolování a dozor, pro přestávky v hraní, maximální sázky i výhry. Omezil také reklamu. Od ledna je daň u technických her 35 procent, u ostatních 23 procent. Podle nedávné vládní analýzy zákon o hazardu při projednávání ale doznal několik změn pod vlivem "hazardní lobby". Upřednostnil se tak zájem herního průmyslu před zájmem veřejným, uvedla vládní analýza.