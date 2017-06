Praha - V Česku je kolem 68.500 lidí, kteří nemají domov. Téměř 120.000 dětí a dospělých pak žije v nejistém či nevyhovujícím bydlení a hrozí jim, že o ně přijdou. Uvádí to zpráva o plnění opatření koncepce prevence bezdomovectví, kterou by měla ve středu projednávat vláda. Kabinet zhodnotí, jak se mu daří jednotlivé záměry ke zlepšení situace naplňovat.

"Z celkového odhadu počtu nebydlících bylo 23,6 procenta žen, 11,9 procenta dětí do 18 let a 10,3 procenta tvořily osoby nad 65 let," uvádí zpráva o plnění koncepce. Údaje pocházejí z výzkumu o bezdomovectví ve městech a obcích. Podle jejich sociálních pracovníků nejčastější příčinou ztráty domova jsou dluhy, závislost na alkoholu a nezaměstnanost.

Podle zprávy z 28 hodnocených úkolů ke zlepšení situace resorty plní 16, zbývajících 12 pak dělají částečně. U pěti kroků by se mohl čas dokončení odložit o rok či dva. Za průtahy je "posun termínu schválení souvisejících norem", uvedli autoři zprávy. Některé záměry se totiž vážou na zákon o sociálním bydlení, novelu o sociálních službách či normu o sociálním podnikání.

Vytvořit zákon o sociálním bydlení měla ministerstva práce a pro místní rozvoj s ministrem pro lidská práva. Kabinet návrh normy schválil až letos. Shoda na její podobě ale nebyla ani v koalici. Ve Sněmovně se pak nedaří předlohu projednat. Podle zprávy resorty ale zákon připravily a úkol plní.

Podle zprávy se naplňovaly i další záměry, a to třeba poskytnutí dotací na výstavbu bytů či na sociální služby. Vzniknout měl také návod postupu k řešení zadluženosti nejchudších obyvatel Česka, jimž hrozí ztráta bydlení, nebo kteří už o střechu nad hlavou přišli. Podle zprávy termín splnění je i "vázán na přijetí zákona o sociálním bydlení", ministerstva se ale problematice věnovala a opatření plnila.

Plánovaná úprava azylových domů, aby v nich v případě potřeby mohly pobývat celé rodiny, se podle zprávy váže na přijetí novely o sociálních službách. Návrh normy je hotov, opatření se tak podle pracovní komise plní. Jen částečně se naopak naplňují kroky k zaměstnání lidí bez domova v sociálních podnicích. Zákon o sociálním podnikání měl původně už platit, vláda ale dosud neschválila ani jeho obrysy. Do voleb normu už nestihne.

Další úkoly se týkají zdravotní péče, plní se většinou jen částečně. Zpráva zmiňuje třeba chystané ordinace pro lidi bez domova v Brně a Ostravě či školení lékařů a sester. Návrh výuky o bezdomovectví pro střední, vyšší odborné a vysoké školy se sociálním zaměřením zatím nevznikl, termín splnění by se měl prodloužit do konce příštího roku.

Koncepci předcházení bezdomovectví schválil v roce 2013 tehdejší přechodný kabinet Jana Fischera. Je to vůbec první vládní plán v Česku, který se řešení této problematiky týká. Obsahuje opatření do roku 2020.