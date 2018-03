Praha - Zpěvák skupiny Monkey Business a příležitostný herec Matěj Ruppert považuje čtyřicetiny za krásný věk, kdy má člověk zlehka začít bilancovat, zda se něco podařilo. Pražský rodák Ruppert, který oslaví 40. narozeniny 12. března, to řekl v rozhovoru pro ČTK.

"Doufám, že to nebude znít nějak namyšleně a neskromně, ale já jsem měl to ohromné štěstí, že jsem potkal kluky a holky z Monkey Business a že jsem součástí, podle mě, té nejlepší kapely v Čechách a na Slovensku a možná i ve střední Evropě. A na oslavách narozenin jsem po dvanáctém malém pivu a třech zelených konstatoval, že to stálo za to a že snad po mně něco na tom světě zůstane," uvedl s úsměvem Ruppert.

Svůj věk prý Ruppert příliš neřeší, i když zjistil, že s přibývajícími lety se stále hůře hlídá váha. Změnil proto stravovací návyky a za poslední dva roky zhubnul 12 kilogramů. "Býval jsem otylý a sám sobě jsem se nelíbil. Hůře se mi hýbalo a byl jsem spíše jenom skříň než výstavní skříň Monkey Business. Teď je to lepší, ale ambice mít na břiše 'pekáč buchet' a být krasavec kapely jsem nikdy neměl," sdělil.

Kapela Monkey Business oslaví na konci května tradičním koncertem ve Žlutých lázních na břehu Vltavy nedaleko centra Prahy své osmnácté narozeniny. "Vletěl jsem do toho před lety po hlavě a narazil na lidi se stejným hudebním cítěním. Měl jsem strašné štěstí a doufám, že to bude ještě dlouho trvat," podotkl Ruppert ke kapele, jejíž sestava se za celou dobu téměř nezměnila. Pouze Tereza Černochová před dvěma lety nahradila zpěvačku Tonyu Gravesovou, která se vydala na sólovou dráhu. "Tonya nikdy nepřestane být členkou kapely, zazpívá si na našem novém albu a všichni ji přejeme to nejlepší," podotkl Ruppert.

Monkey Business loni převzali Zlatou desku za prodej svého posledního alba Sex And Sport? Never!. V současné době už vznikají nové nahrávky. "Na jaře vydáme singl s videoklipem, celou desku až na Vánoce. Mezi tím představíme několik nových písní, ale chceme mít čas to vyšperkovat, nijak výrazně nepospícháme, nechceme album šít horkou jehlou," podotkl Ruppert.

Na deskách Monkey Business se vždy objevovali zajímaví hosté. V minulosti to byli Marta Kubišová, americká písničkářka Joan Baezová, člen britské skupiny Freak Power Ashley Slater, maďarský hudebník Gábora Presser nebo Glenn Hughes známý z účinkování v Deep Purple. "Máme opět přislíbená zajímavá jména," prozradil Ruppert.

Zpěvák známý svým osobitým smyslem pro humor se stal jedním z porotců oblíbené televizní vyhledávací soutěže SuperStar 2018. Spolu s ním hodnotí výkony soutěžících Paľo Habera, Katarína Knechtová a Ben Cristovao. Jejich výroky jsou někdy příkré. "Uvědomuju si, že jsou před námi lidé, kteří mají ambice, které jim rozhodnutím zboříme. Ale je dobře, když se v mladém věku dozvědí, že se mají vrhnout na něco jiného než zpěv. My to nemyslíme nijak osobně, ale soutěžící musí počítat, že bude vystaven určitému způsobu zacházení," vysvětlil Ruppert.

Majitel výrazného hlasu se objevil i ve filmech Pupendo, Pusinky, 3 sezony v pekle nebo Jak se zbavit nevěsty. Za herce se však nepovažuje. "Když mě osloví k něčemu, co mě baví, tak na to kývnu. Na podzim se tak objevím ve filmu Toman režiséra Ondřeje Trojana. Bude to malá role, ale jeho filmy mám rád, takže bych tam hrál i třeba reflektor," prohlásil Ruppert.