Hlavním hostem 2. ročníku mezinárodního projektu Rock for Soul, který se uskuteční 2. listopadu v pražském divadle Hybernia, bude zpěvák Joe Lynn Turner (na snímku z 25. října). Americký rocker známý ze svého působení ve slavných skupinách Deep Purple a Rainbow do Prahy dorazil už nyní, aby ve zdejších studiích nahrál nové písně. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Americký zpěvák Joe Lynn Turner, hlavní host mezinárodního festivalu Rock for Soul, využívá pobyt v Praze k natáčení nového alba rockového projektu Sunstorm. Za jeden z důvodů své účasti na čtvrtečním koncertu Rock for Soul označil rodák z Hackensacku v New Jersey úctu k osobě bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, jehož památku si chce připomenout. Uvedl to v rozhovoru s ČTK.

Svůj zájem o politiku nepovažuje šestašedesátiletý pamětník divokých hardrockových let za nic mimořádného. "Sleduju politiku velmi pozorně celý život. Musím přece jako inteligentní člověk rozumět společenské a politické situaci ve světě. A Václav Havel byl pravděpodobně nejznámějším českým politikem, který změnil historii své země. Znám ho rovněž díky jeho humanitárnímu úsilí. Přál bych si, aby v dnešním světě bylo více takhle statečných a odvážných vůdců," řekl rocker známý ze svého působení v skupinách Deep Purple a Rainbow.

Uznávaný zpěvák vedle čtvrtečního koncertu v divadle Hybernia v Česku natáčí páté album rockového projektu Sunstorm, na kterém se podílejí baskytarista Dennis Ward a kytarista Uwe Reitenauer ze skupiny Pink Cream 69. "Nahrávku vydáme někdy na jaře příštího roku. Jsem rád, že nacházím inspiraci zde v Praze," řekl Turner.

Turner byl členem Deep Purple v letech 1989 až 1992. S legendární kapelou natočil album Slaves and Masters, jehož nahrávání se uskutečnilo v první polovině roku 1990 na Floridě. "Jsem velmi pyšný, že jsem se stal částí odkazu a historie Deep Purple. Chovám ke všem jejich členům velký respekt. Ta zkušenost a vzpomínky mě budou navždy ovlivňovat," uvedl.

S kytaristou Ritchiem Blackmorem se Turner setkal nejen v Deep Purple, ale také v kapele Rainbow, která se v nové sestavě představí 20. dubna 2018 v pražské O2 areně. "Ritchie a já jsme společně měli dlouhou a velmi úspěšnou kariéru. Přeju mu v jeho konání všechno nejlepší," podotkl Turner.

Na akci konanou "k poctě všech duší", která se uskuteční 2. listopadu v pražském divadle Hybernia, se Turner těší. Zúčastnil se jí už loni. "Myslím, že lidé v České republice a v Praze obzvlášť jsou velmi vřelí, muzikální a talentovaní. Všiml jsem si, že na koncerty chodí tři generace: prarodiče a rodiče s dětmi," dodal.