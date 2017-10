Praha - Hlavním hostem 2. ročníku mezinárodního projektu Rock for Soul, který se uskuteční 2. listopadu v pražském divadle Hybernia, bude opět zpěvák Joe Lynn Turner. Americký rocker známý ze svého působení ve slavných skupinách Deep Purple a Rainbow se do Prahy vrátí po roce. Vedle něho na akci konané "k poctě všech duší" vystoupí Ewa Farna, Kamil Střihavka, Martina Bárta, Skety, Justin Lavash, Juwana Jenkinsová, Silverback, Roman Dragoun, George Gakis a Nobles. Turnera doprovodí skupina Silverback složená s českým muzikantů. Novináře o tom dnes informoval spoluorganizátor projektu Jakub V. Mírek.

"Na akci se vracím proto, že osobně budu vzpomínat na Václava Havla, který byl pro mě velmi inspirativním mužem," uvedl Turner, který do Prahy dorazil již nyní, aby ve zdejších studiích nahrál nové písně. Šestašedesátiletý Turner není jediný zahraniční hudebník, kterému je blízký bývalý československý a český prezident. Známá jsou například Havlova setkání se členy kapely Rolling Stones nebo písničkářkou Joan Baezovou.

"Svět postrádá podobné hrdiny. Humanista Havel by byl v dnešním světě velmi potřebný," prohlásil Turner.

Rodák z Hackensacku v New Jersey Turner se nejvíce proslavil spoluprací s kytaristou Ritchie Blackmorem ve skupině Deep Purple, s níž v roce 1991 natočil album Slaves and Masters. Několik desek vydal také se oblíbenými Rainbow. "Období hraní s Deep Purple pro mě znamenalo splněný sen, užil jsem si to," konstatoval Turner, který v Praze zazpívá jejich hit Smoke On The Water.

Projekt Rock for Soul je určen pro všechny generace příznivců hudby a je součástí multimediálního projektu The Parliament of Souls. Jedná se o anglicko-francouzskou verzi videoklipu Vláda dušiček, která vznikla zhudebněním stejnojmenné Villonské balady Michala Horáčka. Na nahrávce, jejímž autorem je Zdeněk Berry Beran se interpretačně spolupodíleli Turner, Celeste Buckingham, Justin Lavash, George Gakis, Juwana Jenkinsová a Chantal Poullainová.

Všechna vystoupení v divadle Hybernia budou letos obohacena o speciální videoprojekce. Režii večera má na starosti autorská dvojice Jan Chramosta a Janek Cingroš. Festival bude slovem provázet Zbigniew Czendlik.

První ročník Rock for Soul se uskutečnil loni v zaplněném Paláci Žofín.