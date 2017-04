Praha - Zpěvačka skupiny Sto zvířat Jana Jelínková dostane od členů kapely ke svým 50. narozeninám, které připadají na 14. července, sólové interpretační album. Projekt nazvaný podle úspěšné písně z repertoáru Sto zvířat Dáma s čápem vzniká ve studiu Sono a hudebně se na něm podílejí kromě členů Sto zvířat Jana Kaliny, Mikiho Nopa a Jana 'Berušky' Šobra také Filip Nebřenský, Matěj Belko, Karel Šváb a další. Všechny texty napsal tradičně Tomáš Belko.

"Strašně mě těší, že to kluky napadlo a že to pro mě dělají. Nesmírně si toho vážím a pokaždé, když se sejdeme v nahrávacím studiu, si říkám, kolik mám kolem sebe skvělých chlapů, kteří pro mě dokážou udělat písničky. Cítím, že to pro mě dělají rádi, a to mě nabíjí," řekla ČTK Jelínková.

Podle vedoucího souboru Sto zvířat Kaliny je role Jelínkové ve skupině nezastupitelná. Připodobnil ji ke známému obrazu Svoboda vede lid na barikády, který v roce 1830 namaloval Eug?ne Delacroix. "Vždycky, když už kapela nemůže, ať už z technických, uměleckých nebo jiných důvodů, Jana je žena z toho slavného obrazu. Ne že by si nutně jako ona rozhalila ňadra, ale také zvedne prapor a jde na barikádu," prohlásil Kalina.

Některé Belkovy texty použité pro Dámu s čápem vznikly už před lety, ale pro skupinu Sto zvířat byly příliš křehké. Jiné Belko napsal přímo pro narozeninové album. "Hudba se psala přímo na text, bez jeho textů by nahrávka nikdy nevznikla, stejně jako by nevnikla bez Janina narození," konstatoval Kalina.

Jediná žena v devítičlenné skupině prý z nabídnutých textů odmítla pouze jeden. "Tomáš mě dobře zná, až mě někdy děsí, protože napíše něco o budoucnosti a já to pak prožiju," uvedla Jelínková, která je členkou Sto zvířat více než polovinu svého života, přesně 27 let. "Jana je jediná ženská v našem okruhu, která by vydržela v takhle příšerné kapele tolik let," poznamenal Kalina.

Zpěvačka v nadsázce hovoří o tom, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv". "Ale vážně, vzalo mi to čas, který bych měla mít pro sebe a trošku šidím svoji dvanáctiletou dceru, která se mimochodem podílí na moji desce nějakými vokály. Ale splnil se mi sen o tom, že budu zpívat," sdělila Jelínková, která své blížící se padesátiny nijak neřeší. "Na to nemám čas, všichni přece víme, že čas nezastavíš," podotkla.

Album Dáma s čápem vyjde 14. července. Jeho křest se uskuteční 8. listopadu v pražském Lucerna Music Bar za účasti všech autorů a mnoha hostů. Na podzim by mělo následovat turné po velkých klubech. Už předtím zařadí Sto zvířat několik písní z projektu Dáma s čápem do svého repertoáru.

Kapela Sto zvířat hrající z větší míry styl ska vznikla v roce 1990 z někdejšího rokenrolového bandu Matěj Čech. Skupina debutovala stejnojmennou deskou v roce 1993. Své zatím poslední, celkově desáté, album Ministerstvo mého nitra natočili v roce 2015.