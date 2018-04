New York - Americká zpěvačka Ariana Grandeová vydala první song od teroristického útoku, který se odehrál na jejím koncertě v květnu 2017 v anglickém Manchesteru. Čtyřiadvacetiletá umělkyně zveřejnila videoklip k písni No Tears Left to Cry (Žádné slzy pro pláč) na instagramu i na portálu Vevo.

"Právě jsem v takovém rozpoložení, v jakém bych chtěla být pořád. Nezbyly mi žádné slzy pro pláč," svěřuje se zpěvačka.

Útok ve foyeru haly v severoanglickém Manchesteru po koncertu Grandeové si vyžádal 22 lidských životů a více než 500 zraněných. Grandeová poté přerušila své turné Dangerous Woman Tour. O několik týdnů později však vystoupila na charitativním koncertě One Love Manchester, na němž se sešlo přes 50.000 lidí. Výtěžek šel na pomoc zraněným a pozůstalým.