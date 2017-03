Ilustrační foto - Sedmadvacetiletá zpěvačka Adele se dnes v Londýně stala královnou britské hudební scény, když při udílení hudebních cen Brit Awards získala hned čtyři trofeje. Byla vyhlášena nejlepší britskou zpěvačkou roku a získala cenu za celosvětový úspěch, s baladou Hello vyhrála cenu za nejlepší singl a prodej 15 milionů kusů alba nazvaného 25 jí vynesl ocenění za album roku.

Ilustrační foto - Sedmadvacetiletá zpěvačka Adele se dnes v Londýně stala královnou britské hudební scény, když při udílení hudebních cen Brit Awards získala hned čtyři trofeje. Byla vyhlášena nejlepší britskou zpěvačkou roku a získala cenu za celosvětový úspěch, s baladou Hello vyhrála cenu za nejlepší singl a prodej 15 milionů kusů alba nazvaného 25 jí vynesl ocenění za album roku. ČTK/AP/Joel Ryan

Londýn - Britská zpěvačka Adele po měsících spekulací médií potvrdila, že si vzala svého dlouholetého přítele Simona Koneckiho. Pár má spolu čtyřletého syna Angela. Stanice BBC na svých interentových stránkách uvedla, že Adele při vystoupení v australském Brisbane mluvila o své skladbě Someone Like You a najednou uvedla, že je vdaná.

Spekulace o tom, že se pár vzal, kolují v médiích již delší dobu. Adele označila Simona za svého manžela také na předávání cen Grammy.

Na sociálních sítích se již objevilo video s prohlášením zpěvačky.

Adele ovládla letošní ceny Grammy, když se jí s albem 25 a písní Hello podařilo získat pět cen. Ve 28 letech je již držitelkou Oscara, ceny Brit Awards, Zlatého glóbu a celkem 15 cen Grammy.