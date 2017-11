Pracovníci liberecké zoologické zahrady odchytávali 6. listopadu dvacet pelikánů bílých a skvrnozobých, kteří musí být přemístěni z jezírka do tepla svého zimoviště v zázemí.

Pracovníci liberecké zoologické zahrady odchytávali 6. listopadu dvacet pelikánů bílých a skvrnozobých, kteří musí být přemístěni z jezírka do tepla svého zimoviště v zázemí. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Liberečtí zoologové dnes s využitím dvou kajaků a jedné pramice chytali na jezeře u zoo 20 pelikánů bílých a skvrnozobých. Akce trvala zhruba hodinu, ptáky poté zoologové přemístili do zimoviště. "Šlo to docela rychle, z předchozích let máme čas i tři hodiny," řekl ČTK zoolog a kurátor ptáků Jan Hanel.

Pelikány na vodní ploše, jež má na délku zhruba čtvrt kilometru, odchytávají liberečtí zoologové každý podzim. "Na jezeře, kde jsou přes léto, nemáme možnost, jak je zazimovat, a pelikáni musí být přes zimu v teple. Aspoň nad nulou musí být v místnosti, kde jsou. Tak je stěhujeme na zimoviště," dodal Hanel.

Taktika odchytu v Liberci postupně vylepšují. "Dříve jsme používali dlouhý pruh plátna, jutovinu, která byla natažená napříč celým jezerem a tahala se. To se ale ukázalo, jako neefektní, protože vždy se zátah připravoval půl a až tři čtvrtě hodiny a pak stejně nějací pelikáni přelétli," zavzpomínal ředitel zahrady David Nejedlo, který byl jedním z kajakářů.

Použití loděk podle něj odchyt urychlilo. Dnes využili zoologové k odchytu dva kajaky a jednu pramici. Pádlující se snažili pelikány zahnat na břeh, kde na ně čekalo dalších 15 zaměstnanců zahrady. Na první zátah polapili 12 z 20 pelikánů. Nejdéle poté unikali dva, kteří nemají přistřihnutá křídla a mohli tak pokaždé odletět na druhou stranu jezera. "Musíme je uhnat, jeden kajak sem, druhý tam," zněly pokyny. Podle Hanela bylo cílem přimět pelikány k chybě. "To znamená, aby vylezli na břeh," dodal. Kajakáři v závěru používali i pádla, která dávali opatrně nad hlavu pelikánů, aby neměli tendenci vzlétnout a zbytečně se nevysilovali. "Jak je vidět, že otevírají zobáky a špatně dýchají, tak víme, že nebudou létat, a pak musíme být pořád za nimi," řekl ředitel.

Při odchytu musejí podle zoologa postupovat opatrně, aby ptákům neublížili. "Abychom jim nezlomili křídla, nohu," uvedl Hanel. Ptáky proto zoologové chytali holýma rukama. "Pelikáni mohou vážit až 12 kilogramů a k obraně používají své silné a špičaté zobáky. Musíme být tedy velmi obezřetní a zobáky vždy nejprve pevně sevřít a zafixovat," řekl zoolog. Zoologové i ptáci dnešní odchyt zvládli bez zranění.

V zázemí stráví opeřenci celou zimu. "Po přesunu na zimoviště začíná u pelikánů hnízdní sezóna. Loňský rok se i přes komplikace s virem ptačí chřipky v zázemí vylíhlo šest jedinců. Doufáme, že letošní zima bude z hlediska odchovů minimálně stejně úspěšná," dodal Hanel. Liberecká zoo chová pelikány bílé od roku 1975, má pět párů a čtyři letošní mláďata. Před třemi lety začala i s chovem pelikánů skvrnozobých, dosud měla jen samice a letos získala dva samce. Hanel předpokládá, že první odchov se jim povede za rok.