Praha - Pražskou zoo dnes navštívil letošní miliontý návštěvník. Stalo se tak jen o tři dny později než v loňském rekordním roce. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Alena Šteffelová. Podle ní letošní vysoké návštěvnosti přeje i počasí.

"Pouze v loňském roce jsme miliontého návštěvníka přivítali o pár dnů dřív než letos. I to poukazuje na skvělou návštěvnost. Příchod miliontého návštěvníka je pro nás malým svátkem a oceněním práce všech zaměstnanců a spolupracovníků Zoo Praha," uvedl ředitel zoo Pavel Bobek.

Pražskou zoologickou zahradu loni navštívilo přesně 1,448.353 lidí, což bylo nejvíce v její pětaosmdesátileté historii. Letos 18. dubna pak zoo přivítala šedesátimiliontého návštěvníka celkem.

Zoologická zahrada byla v Praze otevřena 28. září 1931 a postupem času jí přibývalo návštěvníků. Zatímco do 50. let se na zvířata každý rok přišel podívat necelý půlmilion lidí, ve druhé polovině století to bylo v průměru kolem 750.000. V roce 1975 měla na kontě 25 milionů návštěvníků od svého vzniku.

Po roce 1989 návštěvnost zahrady ale opět klesla a zhruba 12 let se držela kolem půl milionu za rok. Hranici jednoho milionu návštěvníků za rok zoo překonala poprvé v roce 2005 a od té doby zatím pokaždé.