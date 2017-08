Praha - V pražské zoologické zahradě se po 31 letech nepřetržitého chovu vylíhlo 23. července mládě hadilova, je zdravé a silné. Nyní je v zázemí Ptačích mokřadů v hnízdě pod rodiči. Odchovat tohoto afrického dravce se považuje za chovatelský úspěch, jelikož v zajetí se rozmnožuje velmi vzácně. ČTK to sdělila mluvčí zoo Alena Šteffelová.

"Pro představu za posledních 12 měsíců se mládětem hadilova může pyšnit jen sedm zoo po celém světě," uvedl ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek. Hadilov se v lidské péči rozmnožuje velmi zřídka, potřebuje klid a jisté zázemí, jakmile se stěhuje po expozicích, nastává problém.

Mláděti hadilova písaře je deset dnů a podle kurátora ptáků Antonína Vaidla prosperuje, přestože ho rodiče zatím nejsou schopni krmit. "Snaží se, ale nedaří se jim to. Pro rodiče i chovatele se jedná o novou zkušenost. Ovšem věříme, že jak mládě poroste, tak krmení zvládnou, případně už mládě bude dostatečně šikovné, aby se krmilo samo s nimi," dodal. Zatím je čtyřikrát denně dokrmováno.

Hadilov přišel do pražské zoologické zahrady v roce 1952, soustavný chov začal o 34 let později. Letošní mládě je první, které se v trojské zahradě vylíhlo. Hadilov písař má nezaměnitelný vzhled díky dlouhým nohám, štíhlému tělu a převážně šedobílému zbarvení. Jméno dostal podle na hlavě prodloužených per, která při načepýření vypadají jako brka za uchem středověkého písaře.