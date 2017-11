Z ostravské zoologické zahrady odcestovala 6. listopadu do jižního Španělska tři mláďata ibisů skalních, kteří se v zahradě vylíhli v květnu.

Z ostravské zoologické zahrady odcestovala 6. listopadu do jižního Španělska tři mláďata ibisů skalních, kteří se v zahradě vylíhli v květnu. PR/Zoo Ostrava/Pavel Vlček

Ostrava - Z ostravské zoologické zahrady dnes do jižního Španělska odcestovala tři mláďata ibisů skalních, kteří se v zahradě vylíhli v květnu. Zoo se zapojila do dalšího repatriačního projektu a jeden samec a dvě samice jednoho z nejohroženějších ptáků světa by tak měli posílit divokou populaci ibisů v Andalusii, řekla ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Ibisi skalní se v minulosti vyskytovali v Evropě, severní Africe i na Středním východě. Kvůli ztrátě přirozeného prostředí, nezákonnému lovu i kladení otrávených návnad ale byli na mnoha místech vyhubeni.

"Ve volné přírodě dnes žije pouhých 500 až 600 jedinců, čímž se tito ptáci řadí k nejohroženějším druhům na světě. V Červeném seznamu je tento druh zařazen v kategorii kriticky ohrožený," uvedla Nováková. Evropské zoo chovají asi 1200 jedinců a od roku 1998 je jejich chov řízen Evropským záchovným programem.

Ostravská zahrada se zapojila do projektu, jehož cílem je obnova volně žijící populace těchto vzácných ptáků v Andalusii. Bezplatně tak k vypuštění poskytla tři letošní mláďata.

"Všichni jsou to potomci jednoho páru z naší kolonie, kterou tvoří čtyři páry. Zoo Ostrava chová ibisy skalní od roku 2008 a od té doby je také zapojena do Evropského záchovného programu. Za tuto dobu odchovaly naše páry už 22 mláďat, včetně těchto tří. Zbylých 19 bylo na doporučení koordinátora programu převezeno do jiných zoologických zahrad," uvedla zooložka Adéla Obračajová.

Ibisi skalní v zoo obývají v teplejší části roku voliéru společně se supy bělohlavými, na zimu jsou přemístěni v chovatelském zázemí.