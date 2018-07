Ostrava - Ostravská zoologická zahrada otevřela novou expozici nazvanou Zahradní umění Dálného východu. U vstupu do areálu zoo si v ní návštěvníci mohou prohlédnout bonsaje a vzrostlé tvarované stromy, takzvané ornamentální stromy, řekl dnes novinářům zástupce ředitele a vedoucí dendrologického oddělení Tomáš Hanzelka.

"V tuto chvíli jsme otevřeli první část expozice. Snažíme se představit návštěvníkům umění tvarování stromů, které má tradici a kořeny v Japonsku. Bonsaj v překladu znamená strom v misce a je to určitý speciální druh pěstování a tvarování dřevin," uvedl Hanzelka.

Návštěvníci mohou v zahradě vidět jehličnaté i listnaté stromy, které zoo koupila od pěstitelů. Stromy jsou staré několik desítek let, k nejstarším exponátům patří olivovník evropský, který byl vysazen v roce 1928, a habr Turčaninovův z roku 1923. V zahradě je i například jalovec čínský, dub cesmínový, borovici drobnokvětou, javor Bürgerův, habr japonský nebo jabloň Halleovu, která aktuálně plodí, což je podle Hanzelky vrchol pěstitelského umu. V zahradě je zhruba 20 druhů stromů a bonsají a dohromady čítá přibližně 50 kusů.

"Vycházíme z naší tradice. Málokdo možná ví, že zoo Ostrava i v minulosti byla zaměřena, co se týká zvířat, na Asii. Snažíme se v této tradici pokračovat i v rostlinách," podotkl Hanzelka. Připomněl, že v zoo už je možné vidět velkou kolekci bambusů nebo rododendrony. Zahrada chce podle Hanzelky do dvou let v obdobném duchu upravit celou vstupní část svého areálu, a to až po výběh pandy červené.

"Toto je prvotní ochutnávka, chtěli bychom v dalších letech pokračovat rekonstrukcí a rozšířením čínské zahrady a vzniknout by tady měla také zahrada feng-šuej," řekl Hanzelka. Podle něj někteří zaměstnanci zahrady sice už absolvovali setkání s pěstiteli, aby o stromy a bonsaje uměli pečovat, přesto se budou dál vzdělávat.