Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem dnes spálila na protest proti nelegálnímu obchodu se zvířaty a pytláctví 33 kilogramů nosorožčí rohoviny. Zoo již v roce 2014 uspořádala akci nazvanou Burn horns, save rhinos (Spalte rohovinu, zachraňte nosorožce), při které spálila zhruba 60 kilogramů rohoviny.

Na hranici dnes byly rohy nosorožců, které pocházejí od uhynulých zvířat, rohy odřezané chovateli a rohy, které si zvířata ulomila. Jeden z rohů byl také z plzeňské zoo. Vzácnou a na černém trhu drahou rohovinu k hranici přinesli ozbrojenci Celní správy. Zahrada svou rohovinu dosud skladovala v trezorech na bezpečném místě.

Dvorská zoo je hlavním iniciátorem světové kampaně, která chce upozornit na kritickou situaci nosorožců ve volné přírodě. Hlavním důvodem, proč nosorožců v přírodě ubývá a proč je vybíjejí pytláci, je poptávka z východoasijských zemí po jejich rohovině pro lékařské účely. Rohovina přitom nemá léčebné účinky, které jsou jí přisuzovány. Na černém trhu může kilogram rohoviny vynést kolem 60.000 dolarů (asi 1,3 milionu korun).

"Vyvražďování nosorožců je přímým důsledkem obchodování s jejich rohovinou. Nepochybuji, že inteligentní, vzdělaní lidé na celém světě jsou si vědomi, že rohovina z těchto kriticky ohrožených zvířat jim nemůže přinést žádný užitek. Spálení rohoviny a poukázání na absurdnost chování těch, kteří rohovině přiznávají jakoukoli hodnotu, je vynikající nápad," uvedl dnes přítomný Richard Leakey, který se v Keni zasloužil o dramatické snížení pytláctví. Sám také vůbec první spálení rohoviny a slonoviny ve své zemi v roce 1989 inicioval. Podle něj by ti, kteří se snaží nosorožčí rohovinu prodávat, měli být veřejně odsouzeni, protože se vědomě pokoušejí na nosorožcích vydělat i za cenu jejich případného vyhynutí.

Leakey dnes při projevu ve Dvoře akci označil za jasný vzkaz africkým státům, že by rohovina neměla být v žádném případě prodávána. "Věřím, že když země jako ČR zvedne hlas proti prodeji rohoviny, mnoho zemí bude naslouchat. Nedívejte se na to pálení rohoviny jako na pálení peněz, ale jako na fakt, že si kupujeme budoucnost nosorožců," uvedl.

Ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas ČTK řekl, že v době, kdy soukromníci v Jihoafrické republice usilují o legalizaci prodeje rohoviny, je potřeba vyslat výrazný signál. "Nemyslíme si, že my jsme ten nejvýraznější signál. Je jich potřeba vyslat co nejvíce, aby to bylo jako puzzle, které se poskládá do informace, která zasáhne celý svět, že rohovina není komodita k obchodování a ten, kdo ji kupuje, je hlupák," řekl Rabas. Předpokládá, že by zahrada v podobných akcích mohla pokračovat.

Podle informací mezinárodní organizace pro záchranu nosorožců Save the Rhino International (Zachraň nosorožce) od roku 2007 zabili pytláci v Africe nejméně 7100 nosorožců a ve volné přírodě jich zůstává zhruba 25.000. Například organizace Traffic, která monitoruje obchodování s volně žijícími zvířaty, letos v září uvedla, že pašerácké gangy z rohů nosorožců vyrábějí šperky, aby unikly odhalení na letištích.

Dvorská zoo patří mezi nejúspěšnější chovatele nosorožců na světě, nyní jich chová 19. Ve dvorské zoo se dosud narodilo 56 nosorožců, první nosorožec se tam narodil v roce 1976.