Dvůr Králové nad Labem (Trutnovslo) - Třiatřicetiletý hroch Mike, kterého loni v říjnu získala ZOO Dvůr Králové z německého Stuttgartu, vytvořil v minulých týdnech ve volném výběhu skupinu se dvěma hrošími samicemi. Soužití zvířat je dosud bezproblémové a hroch se samice pokouší pářit, řekla ČTK mluvčí zoo Andrea Jiřičková.

Hroch Mike ve dvorské zoo nahradil dvouletého hrošího samce Karla Wilhelma, který pocházel také z Německa a ve dvorské zoo v loni srpnu uhynul. Mike při svém pobytu v Německu zplodil šest potomků a ve Dvoře Králové vytvořil stádo s šestiletou Hulou a o necelý rok mladší Monou. Chovatelé věří, že se od nich dočkají mláděte.

Po převozu do Dvora Králové žil hroch Mike odděleně od samic v zimovišti v zázemí zoo. V ubikaci se seznamoval se samicemi, skrz zábrany se zvířata mohla i vzájemně lehce dotknout. "Ke spojení trojice došlo ještě před jejich vypuštěním do volného výběhu, kam se přesunuli v první polovině května. Vše proběhlo bez problémů, bez agresivity mezi zvířaty," uvedla mluvčí. Celou hroší trojici mohou návštěvníci zoo vidět ve výběhu u vodní nádrže v pěší části safari. Většinu času hroši tráví ve vodě, nejaktivnější jsou navečer.

Hroch Mike se narodil v Antverpách v roce 1985. O čtyři roky později se přesunul do zoo ve Stuttgartu, kde prožil dalších 28 let. Loni však ve Stuttgartu uhynula samice, proto byl Mike doporučen koordinátorem chovu do jiné zoo.

Samec Karl Wilhelm přišel do Dvora Králové loni začátkem června ze zoo v Karlsruhe. Ve Dvoře Králové žil ve velkém výběhu společně se samicemi a měl pomoci v dvorské zoo obnovit chov těchto zvířat. Uhynul na následky zranění vnitřní strany stehna a pozdější sepse.

Hroši se do dvorské zoo vrátili v roce 2016, a to po 14 letech. Zoo hrochy chovala od roku 1966, v roce 1972 se jí podařilo odchovat první mládě. Celkem zoo odchovala osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Posledním hrochem v dvorské zoo byl samec Heini, kterého zahrada v červenci 2002 darovala do zahraničí kvůli plánované rekonstrukci pavilonu slonů, kde do té doby byli i hroši a tapíři.