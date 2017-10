Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - ZOO Dvůr Králové nad Labem získala v úterý ze zoo v německém Stuttgartu dvaatřicetiletého hrocha jménem Mike. Nahradil dvouletého hrošího samce Karla Wilhelma, který pocházel také z Německa a ve dvorské zoo v srpnu uhynul. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Mike při svém pobytu v Německu zplodil šest potomků. Ve Dvoře Králové vytvoří stádo se samicemi Hulou a Monou.

Hroch Mike se bude se samicemi postupně seznamovat v krytém zimovišti a s jeho přivykáním na nové prostředí mu pomůže v prvních dnech ošetřovatel přímo ze Stuttgartu. Celou hroší trojici budou mít návštěvníci možnost vidět na jaře příštího roku, kdy se zvířata přesunou ze zimoviště do výběhu v pěším safari.

"Mike se narodil v Antverpách v roce 1985 a o čtyři roky později se přesunul do zoo ve Stuttgartu, kde prožil dalších 28 let. Loni tu však uhynula samice, která mu poslední roky dělala společnost, proto byl Mike doporučen koordinátorem chovu do jiné zoo," uvedl zoolog Jiří Hrubý.

Transport hrocha trval okolo devíti hodin. "Mike byl vzorným pasažérem, do bedny, na kterou si zvykal už týden dopředu, vlezl zcela dobrovolně a cestu zvládl bez problémů," řekl Hrubý.

Po příjezdu do Dvora Králové mířily první kroky nového hrocha do bazénu, který je součástí krytého zimoviště. "Jakmile si však všiml Huly a Mony ve vedlejším boxu, trochu se lekl, vylezl z vody a celou noc strávil na souši. Bazén ho znovu zlákal až druhý den ráno," uvedl zoolog. Kontakt se samicemi bude zpočátku pouze přes kovové předěly mezi boxy, spojení zvířat plánuje zoo až v příštím roce.

V srpnu uhynulý samec Karl Wilhelm přišel do Dvora Králové letos začátkem června ze zoo v německém Karlsruhe. Ve Dvoře Králové žil ve velkém výběhu společně s pětiletou Hulou a o necelý rok mladší Monou a měl pomoci v dvorské zoo obnovit chov těchto zvířat. Uhynul na následky zranění vnitřní strany stehna a pozdější sepse.

Hroši se do dvorské zoo vrátili loni, a to po 14 letech. Zoo hrochy chovala od roku 1966, v roce 1972 se jí podařilo odchovat první mládě. Celkem zoo odchovala osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Posledním hrochem v dvorské zoo byl samec Heini, kterého zahrada v červenci 2002 darovala do zahraničí kvůli plánované rekonstrukci pavilonu slonů, kde do té doby byli i hroši a tapíři.