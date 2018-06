Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem buduje novou krytou expozici žiraf. Zvířata tak budou moci lidé vidět i v zimě, což dosud nebylo možné. Stavba za téměř 17 milionů korun by měla být hotova do konce letošního roku a je současnou největší investicí zoo. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo, která od letoška vystupuje pod marketingovým názvem Safari Park, je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v hradeckém kraji.

Dvorská zoo patří mezi největší světové chovatele žiraf. Nyní její stádo čítá 28 kusů žiraf, a to ve druzích žiraf Rothschildových a žiraf síťovaných. "Zimu žirafy dosud trávily ve stájích, které jsou veřejnosti nepřístupné. Do venkovních výběhů v zimě nemohly kvůli riziku zranění na kluzkému povrchu a kvůli mrazu," uvedla mluvčí.

Návštěvníci se budou moci v žirafinci projít po dřevěné lávce a dívat se žirafám do očí. Expozici, kterou zoo začala chystat v roce 2015, stavbaři budují jako přístavbu ke stávajícímu objektu stájí žiraf. Většinu nákladů stavby zoo hradí z vlastních zdrojů, část z úvěru.

Dvorská zoo patří Královéhradeckému kraji a specializuje se na africká zvířata. Úspěšná je kromě žiraf také v chovu nosorožců či zeber. Součástí zoo jsou africké a lví safari, v nichž v letní sezoně návštěvníci projíždějí mezi volně žijícími zvířaty ve vozidlech. Loni návštěvnost zoo mírně klesla na 524.721 návštěvníků, o rok dříve jejími branami prošlo 538.006 lidí.