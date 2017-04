Brno - Hokejisty Komety Brno pondělní domácí prohra ve čtvrtém semifinále s Hradcem Králové po nájezdech nezlomila. Útočník Hynek Zohorna věří, že jeho tým hned v následujícím duelu na ledě soupeře dokáže vrátit vedení v sérii na svoji stranu. Po čtyřech zápasech je stav nerozhodný 2:2.

"Nálada v týmu je výborná, všichni jsme v pohodě a dobře naladěni. Poslední prohra nás nijak nepoznamenala. Všichni víme, o co teď hrajeme. Uvědomujeme si velkou důležitost pátého zápasu," řekl na dnešním setkání s novináři Zohorna. Rád by v Hradci Králové získal zpět vedení v sérii a pak ji ukončil výhrou v šestém zápase v sobotu před domácími fanoušky.

V semifinále zatím Kometa vyhrála první a třetí zápas. Na nějakou hru čísel a statistiku výher v lichých zápasech Zohorna nevěří. "Nemůžeme si myslet, že bude něco podobného tradicí. Nikdo za nás utkání nevyhraje. Musíme se připravit na to, abychom dobře vstoupili do utkání a zbytečně nechybovali," uvedl Zohorna.

V závěru sezony se dostal do herní pohody a uvědomuje si to. "Mám pocit, že jsem se od zápasů play off se Spartou psychicky zvedl," řekl Zohorna. Pomohlo mu zařazení do útočné řady k Martinu Nečasovi s Alexem Malletem. V tomto složení se představili poprvé ve čtvrtém duelu proti Spartě. Všichni tři hodně bruslí, vynikají pohyblivostí, tlačí se do branky soupeře, jsou produktivní. Mají i dostatek sil na bránění. Zohornu v posledních zápasech trenéři posílají také na led při hře v oslabení. V defenzivě je platný a nebojí se padat do střel.

"Složení naší formace se povedlo. Je zajímavé, že jsme všichni tři praváci a jde nám to spolu," řekl Zohorna. Je ale otázkou, jak dlouho ještě v tomto složení vydrží. Nečas je hlavní oporou reprezentační osmnáctky, kterou čeká od příštího týdne na Slovensku mistrovství světa.

"Jisté je, že ve čtvrtek v Hradci nastoupíme ve stejném složení. Byl bych nejraději, kdyby s námi zůstal až do konce. Ale když svaz zavelí, tak asi bude muset jet," konstatoval Zohorna.

Sám zatím po náročném zápasovém programu necítí únavu. Přišlo mu vhod volno po sérii se Spartou. "V průběhu deseti dnů jsme si odpočinuli a nabrali síly. Kondičně jsem také v pohodě. Věřím, že to vydrží až do konce sezony," řekl Zohorna.