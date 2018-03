Ostrava - Vydřené vítězství, které by mohlo psychicky hodně pomoci. Tak po úvodním vítězném čtvrtfinále na vítkovickém ledě hodnotili zápas hokejisté Brna. Obhájci titulu díky gólu Marcela Haščáka vyhráli v Ostravě 3:2 v prodloužení.

"Byl to důležitý zápas. První zápas v sérii je vždycky důležitý, nám se to dneska povedlo. Takže spíše radost než úleva," řekl po utkání novinářům autor dvou gólů Komety Hynek Zohorna.

Nejoslavovanějším střelcem byl ovšem Marcel Haščák, který v prodloužení překonal při hře pět na čtyři Bartošáka a zápas v 71. minutě ukončil. "Máme něco nacvičené, všichni stáli tam, kde měli být. Vybojovali jsme navíc všechny puky, i ty, co jsme ztratili. Já jsem to vystřelil, dobře jsem to trefil a jsem za to vděčný," řekl Haščák.

Úvodního vítězství si Brňané cenili hlavně po psychické stránce. Jako úřadující mistři jsou přece jen pod větším dohledem hokejových příznivců. "Je to pro nás psychicky fakt dobré, protože je to první zápas a všichni čekají, co bude. A my jsme ho dneska vyhráli. Jsem za to vděčný a doufám, že se stejně připravíme i na druhý zápas a vyhrajeme zase," prohlásil Haščák.

První duel týmů, které skončily v tabulce základní části hned za sebou, ukázal, že budou platit zákonitosti play off - především přesilovky. V těch padly čtyři z pěti gólů. "Dneska rozhodly přesilovky. Při hře pět na pět se tak velké chyby nedělají. Byla tam z naší strany nějaká vyloučení, ale chtěl bych vyzdvihnout práci kluků, kteří tam ta oslabení odbojovali," konstatoval Haščák.

"Bylo to fakt hodně vyrovnané. Vítkovice hrály super hokej, dá se říct, že to bylo z jedné strany na druhou. Rozhodly maličkosti a přesilovky, které v play off vždy rozhodují," dodal Haščák.

Kometa měla asi největší problémy s vítkovickým nástupem. Po obdrženém gólu ji postavila na nohy přesilová hra, ve které se Brňané vymanili z tlaku domácího týmu. "Dostali jsme gól hned v prvním oslabení, pak jsme ale rychle srovnali na 1:1," podotkl Zohorna.

Druhý těžký moment museli hosté zvládnout na přelomu druhé a třetí části. Po vyrovnávacím gólu Baranky 14 sekund před koncem třetiny vstupovaly Vítkovice do třetího dějství v pokračující přesilovce.

"Mohlo se to zlomit. V pět na tři jsme dostali gól, pak byla minuta dvanáct na začátku třetí třetiny v oslabení, ale Vítkovičáci se k ničemu nedostali. Dá se říct, že výborně bránící obránci zblokovali spoustu střel, to nám taky pomohlo. Třetí třetina byla opatrnější, nikdo nechtěl chybovat, ale dočkali jsme se a v prodloužení vyhráli," dodal Zohorna.