Semifinále play off hokejové extraligy 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 1. dubna v Plzni. Zleva střelec Martin Nečas a Radim Zohorna slaví třetí branku Komety.

Brno - Nejproduktivnějšího hráče hokejistů Komety Brno Hynka Zohornu dnešní prohra na domácím ledě s Plzní (1:2) nerozhodila. V klidu jej nechala i skutečnost, že Brňané tímto výsledkem ukončili v součtu s předchozím ročníkem sérii 13 vítězných duelů v play off a propásli příležitost proklouznout jako první tým do letošního extraligového finále.

"Nic se neděje, máme další zápas před sebou. Vedeme v sérii 3:1, chybí nám stále ještě jednou vyhrát. Musíme dnešní prohru hodit hned za hlavu. Je to play off. Série jsou vyrovnané," řekl novinářům Zohorna, který v dosavadních osmi utkáních play off proti Vítkovicím a Plzni vstřelil šest branek a přidal čtyři asistence.

Osm minut před koncem přiživil gólem v přesilovce naději na zvrat. "Erat mě krásně našel. Bránící soupeř se odtáhl na jednoho hráče a přede mnou se objevila ulička. Nezbývalo mně nic jiného než vystřelit. Dá se říci, že to byl podobný gól, jaký jsem dal i v Plzni," konstatoval Zohorna.

Výhrady ale měl k začátku zápasu. "První třetinu jsme netlačili tak, jak jsme měli. Na naší straně bylo málo střel. Pokud byla, tak před brankou nikdo neclonil. Od prvního střídání jsme měli nastoupit tak, jak jsme končili zápas," uvedl brněnský útočník.

Pozitivum Zohorna viděl v lepším bránění středního pásma. "V minulém utkání nám tudy soupeř projížděl. Dnes to bylo o něco lepší. Ale v útočném pásmu jsme nic nevymysleli. Chtěli jsme být agresivnější," doplnil Zohorna.

Dva rychlé góly ve druhé třetině ho psychicky nepoznamenaly. Při obou brankách Plzně byl na ledě právě on se spoluhráči z třetí útočné řady Martinem Nečasem a Alexandrem Malletem. "Soupeři se naskytly dvě šance a ty proměnil. Měli jsme při inkasovaných gólech vzadu dost bránících hráčů. Ale moc si nepomohli. Dostali jsme za dvě střídání dva góly. To musíme do příštích zápasů zlepšit," uznal Zohorna, který v Kometě hraje už sedmou sezonu a patří ke služebně nejstarším hráčům.

Po nevydařené druhé třetině v brněnské šatně žádná bouřka nebyla. "Řekli jsme si, že se nic neděje. Prohrávali jsme o dva góly ve více zápasech a výsledek se nám podařilo otočit. Ve třetí třetině byl náš výkon lepší, hráli jsme agresivněji a rychleji. Soupeře jsme dostali pod tlak. Bohužel se nám nepodařilo už s výsledkem nic udělat," posteskl si brněnský útočník.