Mladá Boleslav - Triumf ve finále MOL Cupu proti fotbalistům Jablonce má pro brankáře Slavie Ondřeje Koláře obrovský význam i kvůli trenérovi Jindřichu Trpišovskému, jehož zimní příchod do klubu sebou přinesl velká očekávání. Koláře proto těší, že se tyto ambice povedlo naplnit ziskem trofeje a že k tomu sám pomohl důležitým zákrokem v úvodu finále.

"Znamená to pro nás hrozně moc. Byla velká očekávání, když přišel trenér Trpišovský, a teď máme pohár. Už i hra začíná vypadat dobře a začíná se nám dařit. Tak snad to dotáhneme i k druhému místu v lize," řekl Kolář novinářům.

Sám měl na triumfu velkou zásluhu, protože v úvodu utkání vychytal ve velké šanci Lukáše Masopusta. A vzápětí se Slavia dostala do vedení. Kolář poté běžel nadšeně slavit k lavičce, kde jeho brankářský kolega Přemysl Kovář jasně dával najevo, že vedení je Kolářova zásluha.

"S Přémou máme nadstandardní vztah, každý gól slavím s ním a jsem rád, že tu mám takového parťáka. Hodně mi pomáhá," řekl Kolář. Celkově je prý překvapený z toho, jak dobré vztahy v kabině Slavie panují. "Je tu skvělá parta, jsem z toho až překvapený," připustil.

Jablonec pak sice vyrovnal na 1:1, poté co Kolář nedosáhl na centr z rohového kopu, ale vzápětí si Slavia vzala vedení zpět. "Zařval jsem si, že jdu pro centr, ale narazil jsem do jejich dvou hráčů. A byl tam jejich volný hráč, který to hlavičkoval do prázdné branky. Míša Ngadeu už si to pak smolně vrazil do brány. Byl to smolný okamžik, ale důležité je, že jsme silné mužstvo a vzápětí jsme to dokázali znovu zvrátit na svou stranu. Byl to důležitý okamžik. Pak už se to těžko otáčí," konstatoval Kolář.

Jablonci podle něj nepomohlo i to, že dvacet minut před koncem vběhli na hřiště těžkooděnci po menších výtržnostech fanoušků a utkání muselo být na chvíli přerušeno.

"Nevím, co se dělo, přišlo mi to zbytečné, protože světlice k fotbalu patří. Ublížilo to spíše Jablonci, protože hra se zastavila," řekl Kolář. Hodně si pak užil závěrečné oslavy s fanoušky. "Strašně moc. Z Liberce jsem na to nebyl zvyklý, ale teď si pokřiky s fanoušky užívám hodně. Už jsem se přistihl, že si je sám prozpěvuju. Je to neuvěřitelné," dodal.