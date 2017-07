Budapešť - Simona Baumrtová postoupila na mistrovství světa v Budapešti jako první česká závodnice z rozplaveb a odpoledne nastoupí do semifinále znakařské stovky. Národní rekordmanka zaznamenala v rozplavbách dvanáctý čas a výkonem 1:00,28 minuty zaostala necelou půlsekundu za svým maximem.

"Byla jsem dost nervózní, víc než včera (na krátké polohovce), protože včera to byla doplňková trať a teď přišly na řadu moje znaky," přiznala Baumrtová na facebooku českého svazu a z postupu měla velkou radost.

"Po docela dlouhé době, co se mi ne úplně dařilo na velkých soutěžích prodat to, co jsem natrénovala během půl roku, se mi podařil fajn závod a jsem za to strašně moc ráda. Čas je to kvalitní, na tak velké soutěži je strašně těžké dávat si osobáky," dodala pětadvacetiletá závodnice.

Na prsařské stovce těsně unikl postup Martině Moravčíkové. V novém osobním maximu 1:07,69 se na pouhé tři setiny přiblížila k českému rekordu Petry Chocové, ale další šanci zaútočit na tři roky starý výkon už v maďarské metropoli nedostala. Obsadila 19. místo, od pozice druhé náhradnice ji dělilo 15 setin, od přímé účasti mezi šestnácti semifinalistkami pak 26 setin.

Na nejdelší bazénové trati 1500 metrů obsadila Martina Elhenická 18. místo a do finále nepostoupila.