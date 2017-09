Praha - Když Slavia naposledy hrála hlavní fázi pohárů, fotbalistovi Jaromíru Zmrhalovi bylo teprve šestnáct let a působil ve slávistické mládeži. Nyní se čtyřiadvacetiletý záložník s týmem chystá na velký návrat do základní skupiny Evropské ligy, kterou červenobílí rozehrají ve čtvrtek doma proti Maccabi Tel Aviv. Reprezentační křídelník věří, že Pražané zlepší oproti minulým zápasům koncovku a výhrou si zvednou sebevědomí před nedělním ligovým derby se Spartou.

"Celá kabina se těšíme, všichni jsme si přáli konečně postoupit do skupiny. Samozřejmě nejdřív byla Liga mistrů, to se nepovedlo, ale jsme rádi i za to, že si můžeme zahrát Evropskou ligu. Myslím, že pro většinu z nás to budou velké zkušenosti. Musíme si to užít, dát do toho vše. Jak to dopadne, to už je jiná věc, ale chceme se poprat o postup," řekl na tiskové konferenci Zmrhal.

Slavii hned v neděli čeká derby proti Spartě a půjde o mimořádně důležitý zápas, protože červenobílí po šesti kolech ligové sezony ztrácejí na vedoucí Plzeň už šest bodů.

"Samozřejmě všichni v kabině vnímáme, že se teď hrají dva zápasy a oba jsou moc důležité. Ať už derby nebo vstup do Evropské ligy. Na soustředění na derby ještě budeme mít dva dny po zápase. I když je to málo, tak na to přehodit se atmosférou na derby je to čas dostatečný. Teď se soustředíme na zítřejší zápas, který chceme vyhrát," prohlásil Zmrhal.

Pokud chce Slavia v konkurenci Maccabi, Villarrealu a Astany pomýšlet na postup ze skupiny, měla by vstup zvládnout. "Každý začátek je vždy důležitý, musíme do toho dobře vstoupit. Dobře vstoupit i do samotného utkání a snažit se vstřelit pár gólů. Kdyby se povedlo vyhrát, určitě by nám to zvedlo sebevědomí do dalších zápasů," uvedl Zmrhal.

"Hlavní podle mě pouze bude proměnit šance, což se nám v minulých zápasech moc nedařilo. Šancí na to bylo dost, tak já doufám a myslím, že si je vytvoříme znovu i v tomhle zápase a konečně je proměníme," doplnil slávistický odchovanec.