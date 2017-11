Praha - Záložník Slavie Jaromír Zmrhal poprvé v kariéře vstřelil v jednom ligovém zápase dva góly, k tomu přidal asistenci a přispěl k drtivé domácí výhře 5:0 nad Duklou. Čtyřiadvacetiletý fotbalista měl po malém pražském derby radost ze svých prvních branek v sezoně i toho, jak úřadující mistři odpověděli na předchozí dvě prohry s Villarrealem (0:2) a Plzní (0:1).

"Mám teď trošičku víc klidu, že se mi konečně něco povedlo, protože jsem zatím měl asi jenom jednu asistenci. Jsem za to hodně rád," řekl Zmrhal novinářům po utkání 14. ligového kola. "Můj výkon musí posoudit někdo jiný, ale z pohledu toho, že jsem dal dva góly a jednu asistenci, to byl jeden z mých nejlepších zápasů," přidal rodák ze Žatce.

V Edenu skóroval v 55. a 65. minutě po přesných střelách, těsně před svým střídáním byl blízko hattricku, ale přízemní ránu z úhlu mu zlikvidoval brankář Filip Rada. "Jsem rád i za ty dva góly, protože jsem snad ještě v ligovém zápase za Slavii dva góly nedal. Samozřejmě jsem pak nad hattrickem přemýšlel, protože jsem na to šance měl. Bohužel se to nepovedlo, tak snad někdy příště," uvedl Zmrhal, který už v deváté minutě připravil centrem úvodní gól Milanu Škodovi.

Podle Zmrhala zápas s Duklou tak jednoznačný nebyl, přestože svěřenci Jaroslava Šilhavého dosáhli nejvyššího vítězství v tomto ročníku. "Vyhráli jsme sice 5:0, ale výsledek mohl být i jiný. Dukla měla pár šancí, kdyby je proměnila, mohlo to vypadat jinak. Ale jsme určitě rádi, že jsme doma hráli s nulou, pět gólů je takový bonus. Jsme rádi, že jsme to po těch dvou porážkách zvládli," řekl osminásobný reprezentant.

Doufá, že slávisté si střeleckou formu přenesou i do čtvrtečního duelu na hřišti Maccabi Tel Aviv, který může být klíčový v boji o postup ze skupiny Evropské ligy. "Budeme se o to určitě snažit. I když každý zápas je jiný a uvidíme, jaká nastoupí sestava. Ale doufejme, že to takhle pojede dál a zase uděláme nějakou šňůru," konstatoval Zmrhal.

Slávistického záložníka pochválil i trenér Šilhavý. "Jsem osobně rád za něj. Víme, co v Jardovi dřímá, jeho střela, tah na bránu, ale ne a ne se k tomu probudit. Dneska předvedl to, co umí, a určitě to po něm budeme chtít i v dalších zápasech. Dneska předvedl skvělý výkon i jeho dva góly jsou toho důkazem. Věřím, že i on bude posilou do zbylých zápasů," prohlásil Šilhavý.