Liberec - Hnutí Změna pro Liberec vypovědělo koaliční smlouvu v Liberci. Změna vládne na radnici se zastupiteli zvolenými za ANO, nikdo z nich už ale v hnutí není. Jako hlavní důvod k vypovězení udává Změna chování primátora Tibora Batthyányho (býv. ANO). Ztratila v něj důvěru a považuje ho za nekompetentního. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora a lídr Změny Jan Korytář. Primátor novinářům řekl, že vypovězení očekával. Změna chce širší koalici, primátor se tím začne zabývat v pondělí.

Spory v radniční koalici trvají už delší dobu. Vyvrcholily loni v prosinci, kdy primátor s pomocí opozice odvolal Karolínu Hrbkovou (Změna) z vedení města, aniž by to před tím konzultoval se Změnou. Na popud primátora se sice Hrbková o měsíc později znovu stala náměstkyní, roztržku to ale neukončilo.

"Koaliční smlouva už fakticky několik měsíců neexistuje, dlouhodobě je porušovaná ze strany koaličního partnera. My jsme nakonec dospěli k tomu, že bude lepší ji zrušit a začít od čistého stolu," uvedl Korytář. Změně vadí, že někteří členové ex-ANO v zastupitelstvu nehlasovali pro materiály schválené v radě. Hlavním důvodem k vypovězení je ale chování primátora. "Nechceme dělat dál ze sebe pitomce," řekl Korytář.

Primátor toto tvrzení odmítá. "To nedělám. Jsem ale jediný, kdo jim dokáže odargumentovat jejich demagogie," řekl dnes novinářům. Krok Změny ho nepřekvapil. "Pro nás je to jasný signál, že musíme jednat s dalšími stranami o budoucnosti města a vedení," uvedl Batthyány.

Opoziční strany osloví i Změna, chce širší koalici nebo podporu menšinové vlády. Bez Změny nebo ANO nelze jinou koalici sestavit, kvůli osobním averzím a velké roztříštěnosti stran, ale bude složité najít jiné řešení. Ve volbách do zastupitelstva uspělo v Liberci na podzim 2014 sedm z 15 kandidátek. Změna pro Liberec získala 12 mandátů, druhé ANO devět a třetí Starostové mají osm zastupitelů. ČSSD získala čtyři křesla a po dvou mají komunisté, TOP 09 a ODS.

Městská rada může v nynějším složení fungovat i bez koaliční smlouvy, primátor ani náměstek si to ale nedokážou představit. "Pokud je smlouva vypovězena, je pochopitelné, že v radě ve stávajícím počtu chcete strávit co nejméně času. Protože to může napáchat na městě ještě dost škody," uvedl primátor. Změna má v devítičlenné radě pět členů a několik bodů v radě prošlo jen jejími hlasy, navzdory nesouhlasu bývalé ANO. Primátor to na posledním jednání zastupitelstva řešil tím, že nechal zastupiteli zrušit platnost některých usnesení rady, které byly schváleny právě jen hlasy Změny. Současný stav ale nevyhovuje ani Změně, která by chtěla radu rozšířit na 11 členů a doplnit zástupci jiných stran. "Aby body, které se projednávají v zastupitelstvu měli mnohem širší podporu, protože od koaličního partnera se nám ji často nedostává," řekl Korytář.