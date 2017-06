Praha - V hlavním městě jsou změnou územního plánu ohroženy desítky zahrádkářských osad, sdělila dnes ČTK mluvčí Českého zahrádkářského svazu Zdeňka Jankovičová. Svaz se snaží zakládat nové osady, bohužel bez větší podpory pražských zastupitelů nebo radních, dodala mluvčí. Podle náměstkyně pražské primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) se město snaží přepracovat plán, který by označil nová vhodná území pro kolonie. Materiál by měl vzniknout příští rok na jaře.

V Praze je podle svazu přibližně 8000 registrovaných zahrádkářů, kteří obhospodařují 457 hektarů půdy. Ještě před dvaceti lety jich bylo kolem 18.000 a hospodařili na 618 hektarech. "Návrh pražského Metropolitního plánu nenabízí žádnou konkrétní ucelenou koncepci zahrádkových osad jako významné součásti systému sídelní zeleně města. Většinu zahrádkových osad zahrnuje do ploch rekreace bez jasné garance zachování jejich současného využití a uspořádání nebo navrhuje k úplné transformaci na bydlení či jinou zástavbu a tedy k zániku," sdělila ČTK mluvčí.

Město se podle Kolínské naopak snaží zahrádkářům pomáhat. Svaz si v poslední době vytipoval místa na nové kolonie, například v Písnici. "Tento projekt bohužel patrně padl, byla nutná změna územního plánu, majitelé nevydrželi čekat," řekla ČTK Jankovičová. Podle Kolínské jsou ale změny územního plánu v případě vlastnictví soukromníků pouze formalitou.

Nyní svaz jedná o pozemku v Praze 13, poblíž ulice Jitrocelová. Území je podle svazu označené v územním plánu jako louky a pastviny. "Situaci lze řešit podáním podnětu na změnu územního plánu," dodává Jankovičová.

Kolínská ČTK sdělila, že jde o první změnu územního plánu kvůli budování nové kolonie, kterou jako náměstkyně řeší. "Změnu odhaduji na dva roky, myslím si, že je to doba, která se dá vydržet," dodala.

Nový Metropolitní plán by měla mít Praha schválen do konce roku 2022. Městské části a státní správa by ho měly projednat v březnu příštího roku. Metropolitní plán by mohl platit od 1. ledna 2023. Podle něj se řídí veškerá výstavba v Praze.