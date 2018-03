Mladá Boleslav - Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy vyhráli 3:0 na hřišti Mladé Boleslavi a udrželi se na druhém místě tabulky před Olomoucí. Mladá Boleslav naopak prohrála pošesté za sebou, když jí nepomohla ani změna trenéra v podobě Jozefa Webera. Tým pod jeho vedením sice začal dobře a měl šance, na druhé straně ale rohový kop zužitkoval Jaromír Zmrhal a ve druhé půli výhru hostů potvrdil dvěma góly Milan Škoda.

Weber měl premiéru ztíženou několika absencemi zejména v obraně, kde vůbec poprvé nasadil do základní sestavy zimní posilu Šušnjara a Suse posunul na beka místo Křapky, který šel na stopera. Do ofenzivy příliš nesahal.

Od začátku se hrál fotbal nahoru dolu, ale oba týmy postrádaly přesnější finální fázi. Na šance si tak fanoušci museli počkat až do závěrečných deseti minut první půle. Nejprve s lobem neuspěl hostující Škoda, pak měli hned tři dobré možnosti domácí.

Po Konatého úniku ale Valentovi nesedla střela, vzápětí Konatého střelu k tyči vykopl brankář Kolář a neuspěl ani Přikryl. Místo toho udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu Stocha vyhrál souboj Škoda, míč se dostal ke Zmrhalovi, který ho zblízka dotlačil do sítě.

Ještě do poločasu mohl zvýšit Stoch, ale jeho přímý kop lapil brankář Poláček. Z přímého kopu zahrozil v úvodu druhé půle i mladoboleslavský Valenta, Kolář ho však efektní robinzonádou vychytal. Následně nenechal skórovat ani aktivního Konatého.

Boleslav se sice snažila o vyrovnání, ale Slavia začínala být lepší a těžila z otevřenější obrany domácích. V 66. minutě tak vlétl do vápna Bořil, kterého zbytečně fauloval Sus a hosté dostali výhodu pokutového kopu. S ním si Škoda poradil a zvýšil.

V 73. minutě chyboval Šušnjar, který lacino pustil k míči Škodu a jeho tečovaná střela se štěstím skončila potřetí za zády Poláčka. Mladá Boleslav už nedokázala reagovat, když v jediné vážnější šanci Komličenka vychytal Kolář, a nadále zůstává jediný bod od pásma sestupu.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Krutý výsledek vzhledem k průběhu utkání. Prvních padesát až šedesát minut se mi líbilo. Byli jsme nebezpeční v přechodové fázi, ale chybělo nám lepší řešení a dostali jsme gól ze standardky. Utkání rozhodla ta penalta. Pak už pro nás bylo složité s tím něco udělat. Na rozdíl od posledních zápasů jsme se do šancí dostávali, ale špatně jsme to řešili. Určitě se na to zaměříme. Rozhodně nepanikaříme, máme tu hráče schopné dát gól. Bylo tam spousta dobrých akcí, ale pak jsme to špatně vyřešili. Sledoval jsem na videu předchozí zápasy včetně přípravy. Proniknout do týmu nebylo složité, hráče znám. S Márou Matějovským jsem hrál, Pauscheka a Valentu jsem měl v klubech. Hodně jsem se snažil s hráči komunikovat a zjistit situaci. Chtěli jsme zrychlit hru, dali jsme tam rychlejší hráče. To se celkem dařilo. S Konatém jsem napůl spokojený, vnesl do hry rychlost, práci s míčem, ale chybělo tomu to finále."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výsledek dobrý, ale nerodil se lehce. A je to i krutý výsledek pro Boleslav, která hrála bojovně, agresivně a s velkým tlakem na míč. My ztráceli hodně míčů a bylo to nahoru dolu. Dovolili jsme soupeři i několik protiútoku a podržel nás brankář. Od prvního gólu jsme se uklidnili a šel náš výkon nahoru. Pomohla nám druhá branka, která nás uklidnila a která nám chyběla třeba v utkání s Bohemkou. Ztráta na první místo se snižuje, ale my se musíme především soustředit na to, abychom hráli dobrý fotbal a ne jako v Jihlavě, nebo abychom se nemuseli bát o výsledek jako s Bohemkou. Když budeme hrát jako dnes, tak máme možnost být co nejvýše. Teď nás ale čeká náročný program. Další tři týdny hodně napoví o našich ambicích. K ideálu máme pořád daleko. Teď se musíme soustředit na pohár a pak na Olomouc."

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:3 (0:1):

Branky: 66. z pen. a 73. Škoda, 40. Zmrhal. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Arnošt - Zelinka (video). ŽK: Valenta - Bořil, Pokorný. Diváci: 3202.

Sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Křapka, Sus - Jánoš, Hubínek (79. Ladra) - Konaté, Valenta (64. Mareš), Přikryl - Mebrahtu (59. Komličenko). Trenér: Weber.

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Pokorný, Sobol - Souček, Hromada - Stoch, Danny (88. Necid), Zmrhal (90. Bucha) - Škoda (85. Tecl). Trenér: Trpišovský.