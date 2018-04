Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali ve 26. kole první ligy s Bohemians 1905 1:1 a stále nemají jistotu záchrany. Vedoucí branku Zlína vstřelil ve 2. minutě Ubong Ekpai, ve třetí minutě nastavení ale domácí přišli o výhru, když se prosadil Martin Hašek mladší. Zlín tak po návratu do ligy po třech sezonách na jaře doma ještě vyhrál a od sestupových příček ho dělí čtyři body.

Trenér Bohemians Hašek oproti minulému utkání proti Jihlavě sáhl k pěti změnám v sestavě a zcela přestavěl středovou řadu. Než si stačili hosté na nové složení zvyknout, tak už prohrávali 0:1. Ve 2. minutě centroval do trestného území z levé strany obránce Bartošák a míč prolétl až na opačnou stranu, kde nejlepší střelec Zlína Ekpai prostřelil brankáře Fryštáka.

Ševce gól nabudil k větší iniciativě, přesněji kombinovali ve středu pole a dokázali zaútočit nebezpečně i po stranách. Bohemians spoléhali hlavně na rychlé protiútoky, které však nedokázali dotáhnout do úspěšné koncovky. Vážněji zahrozili v první poločase pouze v 11. minutě, kdy po akci Haška obránce Šmíd v pádu trefil tyčku z venkovní strany. O deset minut později na druhé straně mohl zvýšit náskok Zlína Traoré a ve 40. minutě po územní převaze Mehanovičovu střelu ze dvaceti metrů chytil Fryšták.

Po změně stran tempo výrazně opadlo. Zlín se snažil kontrolovat hru. Udržoval si územní převahu, zápolil ale s přesností akcí. Pražané stejně jako v prvním poločase vyráželi jen k rychlým protiútokům.

Krůček k vyrovnání měl v 59. minutě Hašek, jenž oklamal stopera Gajiče a jeho střela z hranice trestného území těsně minula soupeřovu branku. V závěrečných dvaceti minutách se už domácí fotbalisté snažili držet míč co nejdéle na svých kopačkách. O těsnou výhru ale přišli, když hrubou chybu v rozehrávce potrestal Hašek přesnou střelou k tyči.

Hlasy po utkání:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Hodnotí se mi to těžko. Dostat takový gól byla rána. Stalo se nám to už podruhé. Měli jsme míč v držení, nepodrželi jej a špatně odkopli. Bylo to utkání od vápna k vápnu. Vzhledem k počasí a stupni naší únavy moc šancí nebylo. Zasloužili jsme si tři body. Jsem naštvaný, chtěl jsem mít klid. Ještě nikdy se mi nestalo, abych dostal dva góly v nastaveném čase. Tyto tři body nás mohly zachránit. Nyní jedeme na Spartu, kde se pokusíme bodovat."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Do Zlína jsme přijeli po sérii čtyř venkovních porážek. Neměli jsme proto tolik sebevědomí. Navíc jsme tento týden více trénovali a změnili i způsob přípravy. Proto jsem nevěděl, jak na tom budeme běžecky. Sáhl jsem k pěti změnám v sestavě, což bylo důsledkem poklesu formy u některých hráčů a chtěl jsem dostat do hry hráče, kteří nedostávali tolik prostoru. Do zápasu jsme šli proto s otazníky. Věděli jsme, že Zlín počítá s tím, že pokud skolí Bohemku, tak se přiblíží záchraně. Hned ve druhé minutě jsme ale dostali gól. Měli jsme problémy na levé straně obrany s uhlídáním Ekpaie. Od vystřídání v prvním poločase jsme už problémy neměli. Zlín potom naši branku ohrožoval jen sporadicky. Mohli jsme reálně uvažovat o vyrovnání. Plánovali jsme gól vstřelit dřív s tím, že můžeme zápas otočit. Ovšem na to jsme nepředvedli kvalitu. Gól byl důsledkem nezměrné vůle a přesné střely. Nebyli jsme si schopni připravit více gólových situací."